Понедельник, 15 Января 2024 21:44

АрмИнфо.Следующее заседание комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы состоится в конце января. Об этом в интервью армянской службе радио "Свобода" заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

По его словам, на заседании, согласно первоначальным договоренностям, в первую очередь будет обсуждаться проект Положения о совместной деятельности комиссий.

В этом Положении должны быть четко определены документы и виды правовых актов, имеющие юридическое значение для использования во время совместной работы, последние топографические карты периода СССР, составленные и изданные компетентными органами на соответствующих правовых основаниях, и другие подобные вопросы.

Отметим, что 24 мая 2022 года, в рамках выполнения достигнутых между Арменией и Азербайджаном договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице- премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между РА и АР. Тогда, наряду со встречами на межгосударственной границе, стороны пришли к согласию о целесообразности использования различных площадок для проведения последующих встреч. В частности, договорились о проведении второй встречи в Москве и третьей встречи в Брюсселе. Последние две встречи прошли на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавуш-Газах.