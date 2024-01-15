Понедельник, 15 Января 2024 20:02

АрмИнфо. В силу закона уже две недели как приостановлены полномочия самопровозглашенного главы общины Алаверди - до окончательного решения суда, но этот человек продолжает упорствовать. Об этом на своей странице в Фейсбук написал представитель партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян.

"Мы обратились к Генеральному прокурору с просьбой принять необходимые меры для прекращения противоправной деятельности этого человека.

Надеюсь, что Генеральный прокурор не войдет в состав партии, захватившей власть с жестокостью и грубыми нарушениями закона", - отметил Аракелян.

Отметим, что 5 декабря 2023 года было созвано внеочередное заседание Совета старейшин города, на котором присутствовали 14 из 27 членов совета, из которых 13 - члены правящей фракции "ГД", а один - покинувший ряды фракции "Страна для жизни", ставший "независимым" Симон Захаров.

Члены Совета единогласно проголосовали и выразили вотум недоверия члену фракции "Страна для жизни" Аркадию Тамазяну, после чего Давид Гумаян был избран градоначальником. Это решение Совета старейшин вызвало недовольство жителей города, которые начали собираться перед зданием городской администрации, организовав акцию протеста, не позволяя членам фракции покинуть здание. Протестующие требовали проведения новых выборов. Однако, стянуты к зданию большие силы полиции, не позволили гражданам и оппозиционным членам Совета старейшин пройти в здание.