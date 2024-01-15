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АрмИнфо.В рейтинге глобальной военной мощи сильнейших армий мира Армения сохранила свою предыдущую 102-ю позицию. Хотя в 2022 году Армения занимала 97 позицию. Об этом говорится в материале, обнародованном американским аналитическим центром Global Firepower, который оценил военную мощь 145 стран.
Согласно рейтингу Азербайджан оказался на 59 месте, опустившись за год на две позиции, а Грузия - на 84-ом, на позицию выше предыдущего показателя. В топ-25 также входят такие влиятельные военные державы, как Индия, Южная Корея, Великобритания, Япония, Турция, Пакистан, Италия, Франция, Бразилия, Индонезия, Иран, Египет, Австралия, Израиль, Украина, Германия, Испания, Польша, Вьетнам, Саудовская Аравия, Тайвань и Таиланд.
Исследование Military Strength Ranking объединяет в себе более 50 различных показателей. Кроме численности армии, количества танков, кораблей, самолетов и прочей военной техники он также учитывает уровень финансирования военной сферы, транспортную инфраструктуру страны, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять на боеспособность армии. При этом в индексе не учитывается фактор наличия ядерного оружия. Исследование проводится уже 19 лет.
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|Туркменистан осуществляет свою внешнюю политику в соответствии с нормами международного права.
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