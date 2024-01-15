Понедельник, 15 Января 2024 17:05

АрмИнфо. Никакого пункта о "Зангезурском коридоре" в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном быть не может. Об этом 15 января журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, желание Азербайджана наладить сухопутную связь с Нахичеваном понятно, и Армения готова не только открыть дорогу, но и рассмотреть возможность упрощенного порядка перемещения. <Однако ни о каком экстерриториальном коридоре речи быть не может. Это заложено в трех основных и уже согласованных с президентом Азербайджана в присутствии Шарля Мишеля принципах. 15 июля прошлого года было сделано соответствующее заявление. Что касается дороги в Нахичеван через Иран, то Армения готова предложить Азербайджану те же условия", - сказал Симонян.

Отметив, что в переговорах по армяно- азербайджанскому урегулированию регресса не наблюдается, спикер подчеркнул, что имеется обсуждаемый договор, по пунктам которого стороны в настоящее время продвигаются. Переговоры, обмен документами продолжаются, есть развития, а отклик премьер-министра Армении Никола Пашиняна можно назвать проявлением удивления, поскольку зачастую риторика азербайджанской стороны выходит за рамки тех разговоров, тезисов и документов, которые стороны друг другу передают. Это часто бывает непонятным>, - сказал Симонян. Отвечая на вопрос о том, в чем заключается суть переговоров на фоне того, что последние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева ставят под удар мирный процесс, спикер заявил, что переговоры ведутся о мире. <К примеру, когда речь идет об отводе войск, имеется в виду зеркальный отвод. Все положения касаются и Армении, и Азербайджана>, - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как в таком случае можно расценить позицию Баку, который, в отличие от Еревана, до сих пор не признал территориальную целостность Армении, спикер заявил, что <президент Азербайджана лично не раз делал публичные заявления о территориальной целостности Армении>. <Если речь идет о 29,8 тыс. кв.км территории Армении - да, дословно эта цифра не называлась, и мы ждем, что это также произойдет>, - сказал он, отметив, что причины, по которым азербайджанская сторона воздерживается от озвучивания этой цифры упирается в процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. В ответ на предположение о том, что нежелание Азербайджана признать территориальную целостность Армении связано с последним заявлени ем Алиева о Ереване, Симонян сказал, что <президент соседней страны зеркально повторяет то, что армянская сторона делала в последние годы>. <Ведь мы постоянно говорим, что это наши исторические территории: Мы можем констатировать наличие <зеркальной риторики>: Алиев говорит о чем-то, чтобы создать противовес тем нарративам, которые мы формировали в течение 30 лет. Мы говорили, что Нахичеван - это Армения, мы говорили, что Карабах - это Армения, мы говорили, что дойдем до Баку, где будем пить чай>, - сказал он.

13 января армянский премьер Никол Пашинян назвал звучащие из Баку в последние дни заявления серьезнейшим ударом по мирному процессу. Он напомнил, что армянская сторона многократно заявляла, что мир между Арменией и Азербайджаном, а также демаркация и делимитация границ должны опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 года. По его словам, эти договоренности между Арменией и Азербайджаном констатировались и во время Пражской встречи 6 октября 2022 года с принятой по ее итогам четырехсторонней декларации, и в том же месяце на встрече в Сочи, и 15 июля в Брюсселе на трехсторонней встрече. Пашинян утверждает, что последние заявления Баку на высшем уровне прямо противоречат данной логике и данной договоренности.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с рядом резких заявлений. В частности, Баку настаивает на подписании мирного договора в обход "механизма гаранта", которого добивается Ереван. Также Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские солдаты "ни на шаг не сдвинутся" с занятых в мае 2021 года и сентябре 2022 года позиций. Кроме того, азербайджанский лидер пригрозил держать границу с Арменией закрытой по всему периметру, "если "Зангезурский коридор" не будет открыт'.