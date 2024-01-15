Понедельник, 15 Января 2024 17:01

АрмИнфо.Турецко-азербайджанский тандем, не удовлетворившись последствиями войн против Арцаха и Армении, продолжает оказывать давление на Ереван. Об этом 15 января журналистам заявил руководитель оппозиционной фракции <Армения> Национального Собрания РА, экс-министр обороны РА Сейран Оганян.

По его словам, это давление будет усиливаться на фоне ложной повестки мира, предложенной Ереваном. Более того, считает политик, власти Армении плохо представляют себе эту повестку, которая является капканом для страны. <Проигравшие в войнах силы, сохранившие за собой власть, всегда оказываются под давлением, а выдвинутая повестка мира является односторонней>, - сказал экс-министр, указав, в частности, на новые требования Азербайджана. <Наибольшую опасность представляют вопросы, связанные с так называемым коридором и усилением азербайджанской армии. Дорога через Сюник нам ничего не даст экономически, будет только двустороннее давление на Сюник, на суверенную территорию РА, в результате чего демографическая картина изменится. Наши псевдо соседи придут и заполнят Сюник, возникнет экономическое и политическое давление. Яркий пример этого мы видели в Советском Союзе, когда они увеличили свое население", - сказал Оганян.