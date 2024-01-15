Понедельник, 15 Января 2024 16:58

АрмИнфо.Марионеточный бакинский апелляционный суд отклонил жалобу на приговор в отношении арцахца Вагифа Хачатряна, похищенного с незаконного КПП в Лачинском коридоре летом прошлого года.

Таким образом, приговор в отношении пленного Вагиф Хачатрян останется неизменным. Он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Первые 5 лет своего заключения он должен отбыть в тюрьме, остальные - в пенитенциарном учреждении строгого режима.

Напомним, что Вагиф Хачатрян, которого в сопровождении Международного комитета Красного Креста везли из Арцаха на лечение в Армению, был похищен представителями пограничной службы Азербайджана и увезен в неизвестном направлении 29 июля. Несколько часов о его судьбе ничего не было известно, позже генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании Хачатряна, обвинив в якобы совершенных в 1991 году военных преступлениях. МИД Армении квалифицировал действия азербайджанцев как похищение, а Омбудсмен Анаит Манасян назвала инцидент грубейшим нарушением международного гуманитарного права, поскольку Вагиф Хачатрян находился под защитой МККК. 30 июля представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сообщал, что в Европейский суд по правам человека было подано заявление о защите прав Вагифа Хачатряна с требованием применить к Азербайджану обеспечительную меру.