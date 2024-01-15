Понедельник, 15 Января 2024 13:42

АрмИнфо.В Армении будут упрощены правила владения оружием и его применения без ущерба для общественной безопасности. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 15 января во втором чтении обсуждает поправки в законе "О регулировании оборота оружия".

По словам автора законодательной инициативы, депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Вилена Габриеляна, закон вступил в силу 1 июня 2023 года. После этого, изучив, как закон применяется на практике, он предложил внести в него ряд изменений.

В частности, в нынешней редакции проекта в классификации оружия предложено убрать категорию "служебное", оставив только гражданское и боевое. Таким образом, под категорию гражданского оружия попадают пистолеты (формально - служебное оружие с коротким нарезным стволом, лишенное возможности автоматической стрельбы). Кроме того, по нынешнему законодательству, их могут приобретать только военные со стажем службы минимум 20 лет и в звании не ниже полковника.

Теперь предложено снизить планку до подполковника. Предлагается также установить запрет на самодельное оружие: он будет касаться не только огнестрельного, но и любых других видов оружия. Далее предлагается сократить расстояние, ближе которого нельзя применять нарезное оружие (за исключением стрельбищ). Барьер предложено уменьшить с 5 до 3 тысяч метров от населенных пунктов и дорог. Для гладкоствольного оружия барьер предлагается оставить в 500 метров. Кроме того, от экзаменов на обращение с оружием предлагается освободить тех, кто прошел военную службу: для них предлагается оставить только теоретические экзамены.