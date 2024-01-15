Понедельник, 15 Января 2024 11:45

АрмИнфо. За 2023 год украинский Фонд помощи Dopomoga.am, который был создан в Ереване в 2022 году для содействия беженцам из Украины, ищущим убежище в Армении, оказал в общей сложности помощь свыше 6 тыс. людям. Прошедший год для Организации отличился тем, что бенефициарами Фонда стали не только украинские беженцы, но и насильственно перемещенные из Арцаха в Армению граждане после известных печальных событий.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо президент Организации Елена Шевчук отметила, что Фонд это не просто центр выдачи гуманитарной помощи. Сегодня организация является интеграционным центром, где проходят встречи, различные события, занятия по изучению языков и т.д. В общей сложности, по ее словам, в 2023 году, было проведено более 600 мероприятий, в которых приняли участие порядка 7 тыс. человек.

Как отметила Шевчук, количество украинских беженцев в течение года практически не менялось, поскольку одни приезжают - другие уезжают. Армению, по словам главы Фонда, преимущественно выбирают этнические армяне и члены их семьи. <Меня лично впечатляют истории жизни, когда армяне в начале 90-ых во время погромов бежали из Арцаха и Баку в Украину, то есть они уже были беженцами, и сейчас снова вынуждены были бежать. Это трагедия>, - сказала она.

Фонд Dopomoga присоединился к инициативам помощи арцахцам с начала насильственного перемещения граждан (с сентября 2023г.) В общей сложности продуктовые пакеты, одежду, постельное белье, одеяла получили порядка 2 000 арцахцев. Кроме этого Штабу удалось помочь более 30 арцахцам с поселением. <Мы несколько раз привозили им продукты, а на новый год каждой семье были вручены праздничные продуктовые наборы, детям - подарки. Но наша работа - это не только подарки, мы всегда спрашиваем о проблемах и пытаемся их решить, консультируем и направляем>, - рассказала она.

С ноября к украинскому Фонду для оказания помощи арцахцам присоединились помимо неравнодушных граждан Армении, Союз армян Украины, Запорожская община Армении и Штаб армян Днепра. Последний был создан с начала войны в Украине для оказания помощи нуждающимся.

Примечательно, что Организация сотрудничает и с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев для решения вопросов, связанных с украинскими беженцами, а с сентября 2023 года - беженцами из Арцаха. Шевчук заметила, что в целом сотрудничество с УВКБ ООН является постоянным. В частности, дважды в год Фонд получал небольшую помощь в виде устройств для своего офиса и шелтера, в котором сегодня живут беженцы из Украины, оказавшиеся в затруднительном положении.

Говоря о планах на 2024 год, Елена Шевчук отметила: <В текущем году мы планируем запустить социальный бизнес, чтобы использовать вырученные средства для функционирования организации. И у нас уже есть определенные идеи>. Вместе с тем, она подчеркнула, что в планах выход на международное сотрудничество, участие в грантовых программах для дальнейшей эффективной работы.

Отметим, Фонд активно освещает свою деятельность в социальных сетях, в частности, необходимую информацию можно найти в фейсбуке ( https://www.facebook.com/groups/1125045808339463/ ) , инстаграме (https://www.instagram.com/dopomoga_am/), на телеграмм-канале (https://t.me/dopomoga_am) и др.

Напомним, что Фонд помощи Dopomoga.am (<Допомога> с укр. <помощь> - ред. ) был создан с начала военных действий в Украине и функционирует в Ереване по адресу ул. Ханджяна, 35.