Понедельник, 15 Января 2024 11:43

АрмИнфо.В выставочном зале Союза архитекторов Армении открылась экспозиция работ украинских и армянских художников "Город героев".

Инициатором проведения выставки является Астер Манукян - основатель и председатель Ассоциации армянских художников Украины (Union of Armenian Artists of Ukraine - UAAU). Стоит отметить, что работы армянских и украинских художников экспонируются со стороны UAAU в Армении не впервые. Это уже пятая пинакотека, организованная по инициативе Астер Манукян.

Если предыдущие состоялись в мирное время, проводимая в этом году выставка открылась в Ереване тогда, когда украинские города находятся под обстрелами.

Сама Манукян выехала из Украины - из родного Харькова - который является фронтовым городом, еще в марте 2022 года во Францию. Ввиду того, что многие также вынужденно из-за войны покинули Украину, собрать оригиналы работ украинских художников оказалось проблематичным.

Поэтому выставка "Город героев" представлена репродукциями искусствоведов из Украины, и подлинными работами армянских художников и скульпторов.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо Астер Манукян отметила: "Очень сумбурная выставка получилась. Как искусствовед, я понимаю, что в отношение ко мне будет объективная критика, с которой я соглашусь. Из-за того что ситуация мировая сложная, мне пришлось привезти не сами оригиналы работ украинских художников, поскольку они разбросаны по миру. Но надеюсь, это не помешает восприятию, как душевному, так и визуальному", - сказала она.

Организацию выставки в столь сложное время Манукян назвала актом жизни. Идея о ее проведении пришла именно в самый отчаянный момент, когда город подвергался интенсивным бомбардировкам. На вопрос, почему выставка была названа именно таким образом (<Город героев>), искусствовед отметила, что в определенный момент пришла к осознанию, что война превращает обычных горожан в героев. Вследствие Астер Манукян предложила арт-дизайнеру данного проекта Алине Демьянец провести такую выставку, в случае если удастся выжить.

"И уже обучаясь на 4-м курсе, я почувствовала, что пришло время сделать проект, как протест войне, о том, что искусство - это жизнь, это любовь, а война - это конец, это смерть. Война - это самое страшное, что я видела в своей жизни. Это тотальная смерть. Ты видишь свой город погибшим и не можешь ничем помочь...", - поделилась она.

На вопрос может ли искусство противостоять, остановить зло, войну, глава UAAU подчеркнула, что искусство - это рефлексия на реальность. В этой связи она с сожалением отметила, что война вдохновляет искусствоведов на великие работы, которые рождаются не через любовь, вдохновение и т.д., а через боль.

Говорить о родном городе, о дальнейшей его судьбе Манукян было сложно. Она лишь отметила, что после войны, видя ряд других городов, стран еще больше стала ценить и уважать возможности Харькова, его исторические особенности, его разнообразие и уникальность. "Я не знаю, что будет с Харьковом...Это очень сложный вопрос для меня. Но я надеюсь, что он выживет", - сказала она.

Вместе с тем искусствовед подчеркнула, что выставка проводится с целью углубить, улучшить культурные и научные связи между Арменией и Украиной. "Потому что и там и там война, и там и там нужна эта сила любви", - заключила Манукян.

Отметим, что содействие в проведении выставки оказали также Посольство Украины в Армении, ООО "Психокультура", Союз архитекторов Армении, Харьковская государственная академия дизайна и искусств и компания Grafix.

Экспозиция <Город героев> будет открыта в Ереване, в здании Союза архитекторов Армении (пр. Баграмяна, 17) до 30 января с.г. Вход бесплатный.