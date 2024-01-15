Понедельник, 15 Января 2024 11:05

АрмИнфо.В 100-ую годовщину со дня рождения выдающегося режиссера, художника, коллажиста Сергея Параджанова в Ереване состоялась презентация второго издания книги "Очерки о Параджанове" авторства Карена Калантара - искусствоведа, журналиста и кинокритика.

Это переиздание одной из самых важных книг о Сергее Параджанове, которая впервые вышла в свет в 1989 году в Ереване, второе же <рождение> состоялось в 2024 году в Санкт- Петербурге.

Инициаторами переиздания выступили кандидат искусствоведения, редактор данной работы Вероника Журавлева и главный редактор независимого гуманитарного издательства Jaromir Hladik press Игорь Булатовский (Санкт-Петербург).

Презентуя ее в Ереване, в день рождения Маэстро, Вероника Журавлева рассказала, что книга состоит из 10 эссе. "Это замечательный текст, который хоть и носит статус научной монографии, но написан прекрасным, легким и доступным русским языком", - подметила она.

Очерки Калантара рассказывают о жизни Параджанова в виде определенных фрагментов из биографии. Отдельный очерк посвящен взаимоотношениям учителя и ученика - Сергея Параджанова и Игоря Савченко, который был руководителем курса во ВГИКе, куда он поступил в 1945 году . Помимо того, что Игорь Савченко является замечательным педагогом, Журавлева рассказала, что последний сыграл огромную роль в судьбе Параджанова. Когда еще в студенческие годы Параджанова арестовали, Игорь Савченко собрал делегацию из представителей творческой интеллигенции и вместе они вылетели в Тбилиси, чтобы вытащить из "сталинских застенков" студента. "И ему это удалось. Но не просто освободить, а сделать так, чтобы Параджанов продолжил обучение во ВГИКЕ", - отметила искусствовед.

Ряд очерков посвящены фильмам Маэстро, в частности "Киевским фрескам", "Теням забытых предков", "Цвету граната", "Легенде о Сурамской крепости" и "Ашику Керибу".

Как отметила редактор, Калантар не пишет подробно о тюремном периоде Сергея Параджанова, а рассказывает о стороне этого конфликта. "Потому что это комплекс причин, которые привели Параджанова во второй раз в лагерь. Здесь рассказывается о тех нападках критики, которые сопровождали Параджанова, о тех ухищрениях редколлегии, которые совершались в отношении его фильмов, о том, почему был перемонтирован "Цвет граната" и так далее. И это тот завершающий пазл, что помогает, если не полностью понять причины его заключения, но прояснить для себя определенные моменты", - подметила она.

При этом "сердцем" книги искусствовед назвала очерк, посвященный картине "Цвет граната".

"Текст о Саят Нове очень важный, потому что, думаю, ни для кого не секрет, что главный герой этого фильма - сам Параджанов, его состояние, его понимание себя, то каким образом высокоодаренный человек живет в этом мире и как ему двигаться дальше с этим даром", - поделилась она.

Последний очерк Калантара посвящен неосуществленным замыслам Сергея Параджанова. Как рассказала в ходе презентации Вероника Журавлева, на самом деле большее, из того что задумывал Сергей Параджанов он не снял - число неснятых сценариев превышает количество снятых. По словам искусствоведа, в последние свои годы Параджанов работал над картиной "Исповедь", сценарий к которой начал писать еще в 1967 году. "Всю свою жизнь он писал, переписывал, делал эскизы, раскадровки. Было всего два съемочных дня в родном доме в Тбилиси. Потом ему стало плохо, и съемки прекратились", - отметила редактор.

В книге также представлена история первой встречи Параджанова и Калантара. Автор рассказал, что когда в мае 1989 года ему потребовалась консультация у известного хирурга и академика в Тбилиси, по приезду в Грузию вместе с супругой они наведались сначала на Котэ Мэсхи 7, где жил Параджанов.

Режиссер принял гостей радушно и ласково, а узнав о цели приезда, объявил, что знаком с академиком и непременно пойдет на прием вместе с ними. Невзирая на все уговоры Карена Калантара об отсутствии необходимости сопровождать их в клинику, на следующее утро Параджанов уже ожидал Калантаров в вестибюле медучреждения.

А чуть позже он говорил академику, что это его ближайшие друзья и просил оказать им всемирное внимание. И только после этого Парадажанов попрощался, пожелал удачи и ушел.

Отметив, что второе издание книги выходит в свет спустя 34 года после смерти Параджанова и спустя 24 после смерти Калантара, Вероника Журавлева отметила: <Книга продолжает жить, потому что текст жив, пока у нее есть читатель>.

Отметим, Карен Калантар (1928-2000гг.) окончил Ереванский государственный университет. Работал заместителем газеты "Комунист",

собственным корреспондентом "Литературной газеты" по Армении. Свою киноведческую деятельность сочетал с активной практической работой в области кинематографии: был главным редактором сценарной редакционной коллегии киностудии "Арменфильм". Возглавлял Союз кинематографистов Армении, отдел кино Института искусств Национальной академии наук Армении, преподавал кинодраматургию в Ереванском государственном институте театра и кино.

Карен Калантар - автор ряда исследований в области армянского киноискусства. Особенно плодотворны последние его годы деятельности: за период 1987-1997 гг. он опубликовал свыше семидесяти статей, посвященных различным аспектам армянской кинематографии.

Напомним, что Вероника Журавлева вместе со своим супругом Вигеном Бархударяном являются составителями сценарного сборника Сергея Параджанова <Сокровища у горы Арарат> (2018г.), в которую вошли 17 сценариев Параджанова, 7 из коих до этого не издавались или выходили в сокращенном виде.

В 2019 году творческий тандем супругов презентовал свою очередную работу, посвященную наследию Параджанова - альбом изобразительных работ режиссера "Маэстро", где представлены ассамбляжи, коллажи, графика и живопись великого Мастера