Понедельник, 15 Января 2024 10:17

АрмИнфо.Исчезнувший 13 января военнослужащий ВС Армении попал под снежную лавину и погиб. Об этом вечером 14 января сообщили в Минобороны Армении.

Согласно ведомству, спасатели при сотрудничестве с военнослужащими и полицейскими в условиях сильной метели и тумана провели масштабные поисково-спасательные работы на труднопроходимой горной полосе.

"14 января, в районе 14:20, на административной территории села Цхун был обнаружен труп военнослужащего Бениамина Манучаряна 2003 года рождения, попавшего под снежную лавину", - заявили в оборонном ведомстве.

Позже стало известно, что 20-летний военнослужащий Манучарян был и села Айнтап. В этот день он должен был демобилизоваться.