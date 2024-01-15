Понедельник, 15 Января 2024 10:15

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 14 января в Давосе на полях 4-й встречи советников по вопросам национальной безопасности по украинской "Формуле мира" провел ряд двусторонних встреч.

Согласно пресс-службе Совбеза Армении, Григорян встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном с которым обсудили армяно-американские двусторонние отношения и перспективы их развития. Стороны также обменялись мнениями о процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

В тот же день Григорян встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, главным советником по внешней политике главы Евросовета Саймоном Мордю, дипломатическим советником главы Еврокомиссии Фернандо Гимараесом и старшим советником по внешней политике Евросовета Магдаленой Гроно.

На встрече обсуждались вопросы повестке партнерства РА-ЕС и РА-США, а также повестка помощи, оказываемой Армении Евросоюзом и США, которая направлена на независимость, безопасность, территориальную целостность и демократию РА.

14 января секретарь Совбеза Армении также встретился с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Йенсом Плётнером.

Стороны обменялись мнениями по вопросам в повестке сотрудничества в сфере безопасности между Арменией и Германией и перспективам дальнейшего углубления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. В ходе встречи состоялось также обсуждение мирной повестки Армения-Азербайджан, в рамках которой Григорян рассказал о последних процессах в переговорах.

Вчера же в Давосе прошла конференция на тему мирного урегулирования на Украине, в которой приняли участие представители 80 стран.

Основной темой обсуждения стала так называемая "формула мир", выдвинутая президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоит из 10 пунктов, среди которых вывод российских войск из Украины, выплата Россией репараций Украине, предоставление международных гарантий безопасности и др.