Суббота, 13 Января 2024 12:24

АрмИнфо.Делегация во главе с представителем по международно-правовым вопросам в штаб-квартире постоянного арбитражного суда в Гааге приняла участие в процессуальном заседании в рамках межгосударственного арбитража, инициированного Азербайджаном в рамках Договора к Энергетической хартии 27 февраля 2023 года.

Как сообщает представительство РА по международно-правовым вопросам, Армения ожидает финализации процедурных правил указанного арбитражного производства, а также готовится на соответствующем этапе производства представить свои доводы и доказательства относительно безосновательности правовых требований Азербайджана.

Ранее, 27 февраля 2023 года, Азербайджан инициировал арбитражный процесс <с требованием о компенсации за нарушение Арменией многочисленных положений Договора к Энергетической Хартии и принципов международного права>. В арбитражном уведомлении Азербайджана поясняется, что Армения, якобы, нарушила свои международные обязательства, отказавшись признать и уважать суверенные права АР на энергетические ресурсы, <расположенные на международно признанной территории Азербайджана - в Карабахском регионе, который на протяжении 30 лет находился под оккупацией Армении>. Отмечается, что в период оккупации Армения незаконно лишила Азербайджан доступа к своим энергоресурсам и возможности их разработки, а также захватила эти ресурсы для собственной эксплуатации и обогащения.