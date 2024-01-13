Суббота, 13 Января 2024 11:42

АрмИнфо.Просмотр видеоматериала, размещенного на фейсбуковской странице Высшего судебного совета, убедил премьера Никола Пашиняну, что власти идут по правильному пути.

<Наши коллеги в судебной системе вот так отреагировали на направленную критику в наш адрес критику..

Просмотр этого фильма убедил меня в том, что мы идем по правильному, то есть институциональному пути. Это также помогло посмотреть на наши проблемы в сфере правосудия глазами судебной системы. Непременно посмотрите>, - написал он на своей странице в Facebook опубликовав видеоматериал ВСС под заголовком <Запаздывающее правосудие и судебная коррупция: когда и как наступит этому конец>.