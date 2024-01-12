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 Пятница, 12 Января 2024 16:53
Марианна Мкртчян

Комиссар Совета Европы по правам человека выступила с заявлением по итогам визита на Южный Кавказ, где использовала исключительно азербайджанские топонимы

Комиссар Совета Европы по правам человека выступила с заявлением по итогам визита на Южный Кавказ, где использовала исключительно азербайджанские топонимы

АрмИнфо. Власти Армении и Азербайджана должны сосредоточиться на защите прав человека в своих мирных переговорах и установить надежные гарантии прав человека для всех лиц, пострадавших в результате конфликта. Об этом заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

При этом она опубликовала свои наблюдения по итогам визита в Армению и Азербайджан, а также Арцах в период с 16 по 23 октября 2023 года. Во всем тексте заявления на сайте структуры почему-то вместо международно признанного названия Нагорный Карабах используется азербайджанский топоним Карабахский регион и отмечается, что подобный визит в состоялся впервые за десятилетия.

"Причиной визита стала массовая депортация более 101 000 карабахских армян, бежавших в Армению всего за несколько дней в конце сентября. Это последовало за военными действиями Азербайджана 19 и 20 сентября, дальнейшим полным контролем над регионом и длительными перебоями в передвижении людей и доступе к основным товарам, услугам и энергоносителям, которые пережили армяне Карабаха в результате девятимесячной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Комиссар в Армении побеседовала с карабахскими армянами, которые покинули Нагорный Карабах и находились в убежищах, предоставленных властями", - говорится в тексте.

Далее автор текста Степанакерт именует азербайджанским названием Ханкенди, хотя даже в советский период центром НКАО был Степанакерт, а это название уже после, впопыхах придумали азербайджанцы. В тексте отмечается, что в Степанакерте она стала свидетелем пустых улиц после того, как армяне массово покинули город.

"Основываясь на том, что она слышала и видела, комиссар пришла к выводу, что в конце сентября 2023 года карабахские армяне оказались брошенными без каких-либо надежных гарантий безопасности или защиты с чьей-либо стороны и что для них отъезд из дома был единственным разумным и доступным вариантом", - далее говорится в тексте.

Приветствуя усилия властей Армении по оказанию первой элементарной помощи всем нуждающимся, прибывшим из Нагорного Карабаха, комиссар подчеркнула, что бежавшим в Армению карабахским армянам и, в частности, принадлежащим к уязвимым группам, должен быть гарантирован доступ ко всем видам необходимой помощи в непосредственной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Страны-члены Совета Европы должны сосредоточиться на финансовой поддержке, чтобы обеспечить полное удовлетворение гуманитарных потребностей перемещенных лиц и принимающего их населения", - добавил комиссар, подчеркнув, что перемещенным карабахским армянам должна быть предоставлена возможность безопасно и достойно вернуться в свои дома.

"Даже если на данный момент это кажется гипотетическим, в том числе путем поиска гибких решений, в частности, в отношении их гражданства и правового статуса.

До возможного возвращения необходимо немедленно найти способы, в том числе путем установления гарантий безопасности, чтобы карабахские армяне могли временно получить доступ к своим домам или местам обычного проживания и посетить могилы, где похоронены их родственники.

Ответственность властей Азербайджана заключается в обеспечении защиты имущества, оставленного карабахскими армянами, от разграбления, кражи или захвата. Те немногие этнические армяне, которые остались в Карабахском регионе, также должны пользоваться защитой прав человека, в том числе путем обеспечения их свободного передвижения", - далее говорится в заявлении.

Приветствуя шаги правительства Азербайджана по содействию возвращению внутренне перемещенных лиц в "Карабахский регион", комиссар выразила надежду, что все внутренне перемещенные лица, которые захотят, смогут вернуться в свои дома как можно быстрее, безопасно и с достоинством. В целом комиссар подчеркнула, что все лица, перемещенные в результате длительного конфликта, имеют право вернуться в свои дома или места обычного проживания добровольно, в безопасности и с достоинством, независимо от того, были ли они перемещены внутри страны или за ее пределы.

"Все обвинения в нарушении международного гуманитарного права и серьезных нарушениях прав человека, связанных с конфликтом, должны быть эффективно и незамедлительно расследованы, виновные привлечены к ответственности и признаны виновными, осуждены и наказаны после справедливого, независимого и беспристрастного судебного разбирательства. Это включает в себя обвинения, связанные с обстоятельствами блокирования Лачинского коридора, массовой депортацией карабахских армян и военной операцией 19-20 сентября", - сказала комиссар.

Она добавила, что это должно быть сделано с использованием подхода, ориентированного на жертв, и который относится к жертвам и их семьям с пониманием и состраданием.  Также должен быть применен всеобъемлющий подход к преодолению прошлого и серьезных нарушений прав человека, имевших место в контексте конфликта в Карабахском регионе.

Другие вопросы прав человека, отмеченные в наблюдениях комиссара, касаются необходимости защиты людей от мин и взрывоопасных остатков войны, состояния лиц, содержащихся под стражей в связи с конфликтом, включая условия их содержания под стражей и контакты с семьями, важность выяснения судьбы пропавших без вести.

Наконец, комиссар призвала власти обеих стран бороться с разжиганием ненависти и способствовать взаимопониманию и доверию, в том числе путем привлечения гражданского общества к созданию соответствующих процессов примирения. 

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