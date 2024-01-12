Пятница, 12 Января 2024 16:51

АрмИнфо. ЕС и Армения начали 2024 год с упорной работы над углублением сотрудничества. Об этом в своем микроблоке в Твиттер (X) написал глава делегации ЕС в Армении Василис Марагос.

"В этом контексте я был рад приветствовать делегацию Европейской службы внешних действий, которая посетила Армению 9-11 января 2024 года и обсудила варианты возможного сотрудничества через Европейский фонд мира", - написал европейский дипломат.

При этом Марагос напомнил, что Совет по иностранным делам согласился изучить возможность оказания нелетальной поддержки Армении в рамках Европейского фонда мира.