Пятница, 12 Января 2024 14:28

АрмИнфо.Пропускная способность КПП Баграташен на армяно-грузинской границе к концу 2024 года как минимум удвоиться. Об этом заявил на пресс-конференции зампредседателя Комитета госдоходов республики Карен Тамазян, представляя работы по модернизации КПП республики, стартовавшие в 2023 году.

Тамазян напомнил, что в 2023 году стартовала капитальная модернизация КПП Мегри на границе с Ираном. В результате, планируется создание КПП, которая будет соответствовать международны признанным нормам. Она же будет служить также в качестве Центра обслуживания внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Стартовали ремонтные работы также на КПП Баграташен. В результате, будет увеличено количество полос движения транспорта, разделяются полосы для грузового и пассажирского транспорта. Работы планируется завершить к концу с.г.

Текущий ремонт был проведен на КПП Гогаван (на грузинской границе): инфраструктуры были отремонтированы, территория вокруг КПП была полностью асфальтирована.