Пятница, 12 Января 2024 14:21

АрмИнфо. КПП <Маргара> на армяно-турецкой границе готов к эксплуатации. Об этом заявил 12 января на пресс-конференции зампредседателя Комитета госдоходов Армении Карен Тамазян.

Напомним, что специальный представитель Турции в переговорах по урегулированию отношений между Арменией и Турцией Сердар Кылыч в январе 2023 года сообщил, что Армения и Турция достигли договоренности придать новый импульс работам по открытию границы для граждан третьих стран. "Относительно открытия границы для граждан третьих стран наш министр в своем выступлении упомянул, что достигнута договоренность о придании нового импульса работе по этому вопросу. Два министра пришли к этому соглашению, и мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки начать эксплуатацию моста Маргара>, - сказал спецпредставитель Турции, представляя итоги встречи глав МИД Армении и Турции в Анкаре.

21 апреля правительство Армении выделило 28 млн 291 тыс. драмов (около $72,9тыс.) на работы по составлению проектно-сметной документации для строительства таможенного пункта Маргара в общине Мецамор Армавирской области (армяно-турецкая граница). В пояснении к документу отмечалос, что для осуществления процесса таможенного контроля на указанной территории планируется построить новый таможенный пункт. И, поскольку строительство надо закончить в сжатые сроки, работы по проектировке и строительству будут вестись параллельно, а само строительство пройдет без объявления конкурса. В конце мая КГД заключил договор с ООО "Арбак и сыновья" по подготовке проектно-сметных работ. Согласно проекту, планируется построить одноэтажный зал для обслуживания, два павильона для оформления грузов, два павильона для отдыха дежурной смены, одноэтажный корпус таможенного досмотра, автостоянки, площадки, внутренние дороги, два контрольно- пропускных пункта и одноэтажный склад.

<КПП <Маргара> полностью, капитально отремонтирован и готов к эксплуатации. С точки зрения таможенно-технических средств, паспортного контроля, а также пограничной службы, все технические и инфраструктурные объекты готовы для того, чтобы можно было осуществлять обслуживание пассажиров должным образом>, - сказал Карен Тамазян.