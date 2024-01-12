Пятница, 12 Января 2024 13:52

АрмИнфо. Правительство РА приступает к реализации программы аттестации ученых, которая весьма неоднозначно воспринята научными кругами республики. О проблемах науки - беседа корр АрмИнфо с профессором, действительным членом Академии наук Армении, бывшим директором Института философии, социологии и права НАН РА Геворком Погосяном.

- Г-н Погосян, в настоящее время научное сообщество страны активно обсуждает предложенные правительством страны нововведения, касающиеся аттестации научных сотрудников. Между тем, у многих представителей науки эти нововведения вызывают озабоченность. С чем это связано, ведь успешная аттестация позволяет улучшить их финансовое состояние?

- Аттестация ученых проводилась всегда - и в советское время, и в постсоветский период. В последний раз она проводилась в 2021 году. На основе той аттестации была проведена оценка научных должностей ученых - младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник и главный научный сотрудник. Каждой занимаемой должности соответствует своя величина заработной платы ученого. Теперь эти должностные критерии пересмотрены правительством РА. Новые критерии оценки эффективности работы ученых значительно усилены, что и взволновало научные круги республики. По результатам аттестации и по новым критериям предусмотрено определять право сотрудника занимать ту или иную научную должность. Собственно, от чего и будет зависеть размер его заработной платы. Не скажу, что инициатива правительства была принята келейно, она обсуждалась, в том числе, и в Академии Наук, представившей свои замечания. Но, как свидетельствует практика, Министерство образования, науки, культуры и спорта РА принимает замечания и предложения во внимание, однако как правило руководствуется своими соображениями, что не может не вызывать озабоченности. О чем, собственно, говоря идет речь? Дело в том, что до внедрения новых критериев оценки, к примеру, старший научный сотрудник аттестовался на основе обязательной публикации не менее двух научных статей в течение года. Теперь требуется, чтобы он публиковал как минимум 6-8 научных статей в течение пяти лет, причем, публикации должны быть осуществлены в авторитетных научных журналах, включенных в международные системы индексации, такие как "SCOPUS" и ''Web of Science''. Причем, публиковать статьи придется за рубежом на английском, либо на ином другом иностранном языке. В Армении, например, был только один научный журнал гуманитарного профиля, который имел аккредитацию в международной системе "Scopus". Если ученый хотел опубликовать в нем свою статью, то должен был становиться в длинную очередь.

Задача эта неподъемная и ранее подобной практики не было. Нельзя сразу переходить на столь высокий уровень требований. Считаю, что это не очень разумно, потому что, если ставится цель развития нашей науки, презентации ее достижений на так сказать международном уровне, то необходимо прежде всего разработать и создать необходимые механизмы для поддержки в этом деле. Но если целью является просто сокращение количества ученых, то эти новые повышенные требования сработают, поскольку очередную аттестацию пройдут лишь 5-10% научных сотрудников, а остальных придется либо понизить в должности, либо сокращать.

Мне лично не очень понятна сама философия этих новых реформ. Есть цель развития сферы науки, но есть и цель ее деградации. В настоящее время работает философия деградации науки. После распада Советского Союза, когда все отказались от так называемой "кремлевской" и "тоталитарной" системы, армянская наука почему-то не стала сильнее и мощнее.

Наоборот, началась масштабная деградация и науки, и производства, и экономики. Практически полностью была потеряна крупная промышленность. Между тем, Армения в свое время была развитой индустриальной республикой, уступая лишь России и Украине. В республике успешно осуществляли свою деятельность единственная в регионе атомная электростанция и крупные производственные объединения, как <Разданмаш>, <Наирит>, <Марс> и другие. Однако в начале 1990-х годов стали внедрять в общественное сознание мысль о том, что "маленькой Армении не нужна крупная промышленность", что нельзя охарактеризовать иначе, как политику сдерживания экономического развития. В результате, мы потеряли от 40 до 60% всей нашей крупной промышленности.

Дорогостоящее оборудование за бесценок было продано соседним странам. Теперь очередь, судя по всему, дошла до науки, образования и культуры. То есть, судя по новым реформам, поставлена задача не развивать их, а деградировать до такой степени, чтобы свести к минимуму или вообще закрыть.

Раньше в системе академии работало 7 тысяч научных сотрудников, сейчас осталось 3,5 тысячи. Любопытно, что очень многие наши способные ученые покинули тогда страну, и сегодня трудятся в серьезных зарубежных научных центрах. Это означает, что они были востребованы и имели высокую квалификацию. Для Армении это очень большая потеря.

В рамках философии деградации ставится задача отказа от всего советского, с тем чтобы перейти на западноевропейские модели. На первый взгляд, кажется, что Армения избрала путь перехода на западные модели, но на практике, к сожалению, это приводит лишь к разрушению всего того, что было достигнуто.

В частности, давно поднимается вопрос об упразднении Академии и передаче ее исследовательских институтов в ведение университетов. Непонятно только, как это отразится на финансировании науки и научных разработок. Удельный вес финансирования науки в ВВП нашей страны в среднем составляет 0,25-0,3%.

Таким образом, финансирование нашей науки осуществляется в 3- 4 раза меньше, чем принято в среднем в международной практике. Как известно, в странах, в которых объемы финансирования от ВВП меньше 1%, наука в них не развивается, а просто выживает. В европейских странах, например, этот показатель равен 3-4% от ВВП, а в Японии и в Израиле - 5- 6%. Сегодня в этих условиях критически недостаточного финансирования нам предлагается внедрить новые повышенные критерии для аттестации ученых, которая на мой взгляд приведет к еще большему сокращению числа научных сотрудников. Фактически от ученых требуют максимальной отдачи за минимальную оплату. Интересно посмотреть, имеются ли такие же строгие требования к знаниям и умениям в отношении к госслужащим, чиновникам различных уровней, к министрам и их заместителям. Кем и как проводится аттестация уровня их профессиональных компетенций. Вместо того, чтобы вразумительно, понятно объяснить до конца суть этих реформ, их конечную цель, власти наскоком пытаются "разрешить" сложнейший вопрос развития образования и науки в нашей стране.

- Ученые, в частности, поднимают вопрос о требованиях по применению в стране такого понятия, как географическое и авторское разнообразие, суть которого, если я правильно понимаю, заключается в привлечение в армянские научные издания соредакторов из-за рубежа, огромная заработная плата которых может привести к банкротству издания.

- Да, такое требование действительно имеет место быть. Поскольку новые требования будут распространены не только на ученых, но и на научные издания, последние должны включаться в международные научные системы индексации, а для этого необходимо, чтобы минимум 30-40% членов редакционных коллегий журналов состояли из известных иностранных ученых. В их задачу будет входить публикация материалов не только на армянском, но и на иностранных языках. То есть, если вы хотите стать частью международной сети научных журналов, то должны выполнять требования этой сети. Конечно, можно подключить к этому процессу представителей диаспоры, кстати, мы зачастую так и делаем, но это лишь частичное решение вопроса.

В нашей стране издается порядка 10 признанных на международном уровне научных изданий: по математике, астрофизике, физике и другим фундаментальным и техническим наукам. В сфере гуманитарных наук, как я уже отметил, есть пока только один журнал на всю страну - "Wisdom", который издается в Армянском педагогическом университете. Любопытно также и то, что для публикаций своих научных статей в зарубежных сетях ученые должны будут заплатить из своего кармана солидную сумму - до 1500 долларов, и это при их зарплате в 500 долларов. Если вы хотите действительно начать процесс развития науки, развивайте систему фондов, которые в числе прочих вопросов, могли бы заниматься профессиональным переводом на иностранные языки серьезных научных трудов армянских ученых. У нас есть хорошие ученые с прекрасными работами, но отсутствие должного перевода на английский язык не позволяет им представить свои труды на международных площадках, а решением этой проблемы надо заниматься на соответственном государственном уровне. Как это делают в Азербайджане, к примеру. Недавно один мой коллега заметил, что в книжных магазинах европейских стран можно видеть много азербайджанской литературы, в том числе, и научной, переведенной на английский и иные языки, а вот переводов с армянского практически нету.

Замечу, что в сфере гуманитарных наук перевод научного текста на иностранные языки, скажем по философии или арменистике, многократно сложнее, чем в физике или математике со множеством формул и таблиц.

- А нет ли опасений относительно возможностей для кражи интеллектуальной собственности? Ведь тот же сорекдактор может <оповестить> своих коллег на Западе об интересной научной разработке в Армении, которая с некоторыми изменениями может быть быстро зарегистрирована в международных патентных структурах?

- Проблема защиты интеллектуальной собственности была всегда. Ведущие западные центры в лице крупных международных научных концернов давно преследуют именно эти цели. Дело в том, что в сфере интеллектуальной собственности также идет острая конкурентная борьба, в которой выживают крупные акулы, которые не гнушаются так называемым "научным шпионажем". В данном случае, речь идет о глобальной конкурентной борьбе, точно так, как это происходит в экономике или в политике. Как только они видят интересную идею, они сразу же либо покупают ее, либо приглашают ее автора к себе на работу.

- Но хорошо, а власти Армении не видят всех этих опасностей?

- Думаю что не видят. Но скорее всего, предпринимается попытка перенести на национальный уровень все то, что годами нарабатывалось на Западе. Зачем изобретать велосипед, если они предлагают внедрить свои готовые модели? Да еще обещают подбросить какое-то дополнительное финансирование для этого. Грубо говоря, все продается и покупается в этом мире.

- Спасибо за интервью