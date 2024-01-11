Четверг, 11 Января 2024 20:20

АрмИнфо.Согласно данным <Индекса преступности и безопасности>, представленного в 2023 году всемирно известным аналитическим и информационным порталом NUMBEO, Армения занимает 7-е место среди 142 исследованных стран (8-е место в 2022 г. и 18-ое в 2018-м). Ереван, в свою очередь, занял 20 строчку среди 417 самых безопасных городов мира и является первым в регионе. Об этом заявили премьер-министру Николу Пашиняну в МВД, в ходе представлении отчета о деятельности ведомства за 2023 год.

Премьер-министр выразил удовлетворение зарегистрированными результатами. <Надеюсь, что мы ставит перед собой гораздо более серьезные задачи в плане международного имиджа. То есть, если мы сегодня, к сожалению, пока только на 7-м месте в плане внутренней безопасности с точки зрения этой организации, это означает, что мы должны поставить задачу идти дальше, и нашей целью должно быть стать самой безопасной страной. То же самое и со столицей Ереваном>, - заявил он.

Как считает премьер, туристические организации уделяют таким вещам большое внимание при разработке своих турпакетов. <Надо всегда держать руку на пульсе, когда мы сталкиваемся с регрессом или не добиваемся прогресса: давайте углубимся, поймем, в чем причина. Конечно, в первую очередь этот процесс связан с работой Полиции и Спасательной службы. То есть это самое главное. Мы должны придерживаться этого ориентира при ежегодной оценке работы Спасательной службы и Полиции>, - заключил Пашинян.

Напомним, что согласно этому анализу, Армения является самой безопасной страной в регионе. Тбилиси расположился на 43 строчке, а Баку занял 84 строчку. Москва находится на 133 строчке. Анкара занимает 159 строчку, а Тегеран - 312. В рейтинге Еревану предшествовала Любляна, столица Словении, а следующую позицию занял голландский город Гронинген. На первых трех позициях расположились столица ОАЭ Абу-Даби, столица Катара Доха и столица Тайваня Тайбэй.