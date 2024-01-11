Четверг, 11 Января 2024 20:19

АрмИнфо.Усиление нашего государства и системы безопасности вынудит азербайджанские ВС покинуть наши территории. Об этом в ходе брифинга 11 января, отвечая на вопросы журналистов, заметил председатель Постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

<Каждый день надо проспаться и осуществлять задачи, которые усилят безопасность нашего государства>, - сказал он. На уточнение сила ли вынудит ВС Азербайджана уйти с оккупированных территорий, депутат подчеркнул, что сила единства, что подразумевает не только армию.

При этом Кочарян не исключил, что вывод азербайджанских войск с суверенной территории Армении возможен в ближайшей перспективе. На вопрос мирным ли путем это произойдет, парламентарий подчеркнул: <В первую очередь надо попробовать мирным путем. Обязательно>.

Напомним, что в результате агрессии 12 мая 2021 года и 13 сентября 2022 года Азербайджан оккупировал суверенные территории Республики Армения. Точных сведений о масштабах нет. По разным данным речь идет о территории площадью от 150 кв.км до 300 кв.км.