Четверг, 11 Января 2024 20:17

АрмИнфо. Армения ценит ту роль, которую Япония играет как в мире, так и в регионе Южного Кавказа. Об этом в ходе встречи с новым послом Японии в РА Аоки Ютакой заявил президент РА Ваагн Хачатурян, которому японский дипломат вручил верительную грамоту.

Президент выразил уверенность в том, что дружба между Арменией и Японией будет углубляться благодаря личным усилиям нового посла.

<Дипломатические отношения между нашими странами с момента их установления стали особенными, они были искренними, по-настоящему дружественными, у нас было эффективное взаимодействие во всех направлениях: политическом, экономическом и культурном. Все программы, которые были реализованы в Армении при поддержке правительства Японии, были важны для развития экономики Армении, и я уверен, что они будут продолжены. Мы также ценим ту роль, которую Япония играет как в мире, так и в нашем регионе>, - отметил Хачатурян.

В свою очередь, новоназначенный посол указал на схожесть общих ценностей. <Еще до приезда в Армению и уже здесь я заметил, как много людей хотят, чтобы отношения между нашими странами развивались и дальше. Все говорят, что у нас много общего и много общих ценностей. Я приложу все усилия для укрепления дружбы и сотрудничества между нашими странами>, - подчеркнул дипломат.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся перспектив и направлений развития многопланового сотрудничества между Арменией и Японией. Подчеркнуто наличие большого потенциала сотрудничества в сфере высоких технологий и информационных технологий и важность активизации шагов по его полной реализации.

В ходе беседы были затронуты возможности продвижения политического диалога между двумя странами, и в этом контексте подчеркнута необходимость политических взаимных визитов на высоком уровне, а также необходимость постоянного продвижения парламентской дипломатии.

Ваагн Хачатурян отметил, что взаимные политические визиты различного уровня, а также активные дипломатические, культурные контакты и отраслевое сотрудничество способствуют укреплению существующего сотрудничества между странами.