Четверг, 11 Января 2024 17:32

АрмИнфо. Экс-замглавы МИД Армении Ваге Геворгян назначен послом в Китае. Соответствующий указ подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.

Другим указом Хачатуряна Сергей Манасарян был отозван с поста посла Армении в Китае.

Напомним, что Геворгян - карьерный дипломат. В системе МИД РА работает с 1997 года. Китай для него знакомая страна - в 2001 по 2004гг. Геворгян работал в посольстве Армении в Китае в качестве второго секретаря.