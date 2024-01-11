Четверг, 11 Января 2024 16:38

АрмИнфо. В посольстве США в Армении уклонились от прямого ответа на вопрос, планировался ли визит старшего советника главы Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луиса Боно в Азербайджан в рамках визита на Южный Кавказ.

Так, в АрмИнфо поинтересовались у американского посольства, соответствует ли действительности тиражируемая рядом азербайджанских источников информация о том, что Азербайджан отказался принимать Луиса Боно в Баку, и он после встреч в Ереване вынужден был вернуться в Вашингтон. На это в посольстве США в Армении лишь ответили: "Старший советник по переговорам на Кавказе Луис Боно часто посещает регион для обсуждения поддержки США мирного процесса и путей достижения прочного и достойного мира. В целях поддержки мирного процесса г-н Боно регулярно встречается с ключевыми заинтересованными сторонами в Армении и Азербайджане. Мы готовы помочь любому процессу, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа".

Отметим, что согласно версии азербайджанских СМИ отказ от встречи с Боно связан с тем, что несколько дней назад Госдепартамент США в специальном докладе о свободе вероисповедания в мире включил Азербайджан в список "стран под наблюдением".

Официальный Баку охарактеризовал этот шаг как "очередное проявление предвзятости в отношении Азербайджана", добавив, что включение Азербайджана в список государств с ограниченной свободой вероисповедания "в очередной раз подтверждает неискренность намерений Вашингтона добиться мира в регионе Южного Кавказа".