Четверг, 11 Января 2024 15:12

АрмИнфо.Баку никогда не устраивало французское "армянофильство", а Париж не мог игнорировать влияние самой крупной армянской диаспоры среди стран Европейского Союза. Так прокомментировал последнюю напряженность в отношениях между Баку и Парижем к.и.н., ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика", эксперт РСМД Сергей Маркедонов.

В этом ключе политолог констатировал, что внешняя политика Пятой республики на кавказском направлении представляла собой систему "сдержек и противовесов".

"Любые инициативы французских парламентариев в поддержку Нагорного Карабаха и его независимости уравновешивались интересами нефтегиганта "Total" и осторожностью исполнительной власти. Ни президент, ни правительство Франции, обвиняя Азербайджан (и союзную ему Турцию) в действиях по отношению к Армении и непризнанной НКР, никогда даже не ставили в повестку вопрос о легитимации "миацума". И всякий раз, когда из Парижа звучали критические инвективы в адрес Баку, в азербайджанской столице вспоминали трагические страницы истории колониальных войн в Алжире и в Индокитае", - отметил Маркедонов.

Касаясь причины сегодняшней эскалации во франко-азербайджанских отношениях, политолог предположил, что нынешняя активизация Азербайджана на французском направлении объясняется тремя основными причинами.

"Во-первых, военно-техническим сотрудничеством между Парижем и Ереваном. Баку хочет поставить точку в конфликте с Арменией, а потому даже призрачные намеки на возможное восстановление армянского военного потенциала отвергает. Во-вторых, стоит иметь в виду, что мирное соглашение всегда имеет авторов. И Азербайджан не хочет, чтобы у будущего мира были авторы из США или Франции. Алиев и его команда заинтересованы в дипломатической камерности. Если Ереван апеллирует к внешним гарантам, то азербайджанская сторона заинтересована в двусторонних договоренностях "без свидетелей". Впрочем, тут обольщаться не стоит", - отметил он.

При этом он не исключил, что в случае активизации Москвой своих мирогарантийных усилий, не исключено, что сюжеты времен Кавказской войны тоже окажутся востребованными в азербайджанской медиасфере.

"В-третьих, не стоит забывать об альянсе Баку и Анкары, прошедшем стресс-тест прошлогодними турецкими выборами. Турция - важный оппонент Франции внутри НАТО и на средиземноморском театре. Антиколониальные сентенции Алиева будут по достоинству оценены "братом Реджепом". И последнее по порядку, но не по важности. Есть текст, и есть контекст. Действия и заявления азербайджанского руководства реализуются не в вакууме", - добавил Маркедонов.

По его словам, в условиях нарастающей мировой турбулентности и неопределенности малые державы стремятся выйти в средние, а средние - бросают вызов великим. "Авторитеты оспариваются, прежние заслуги уже не воспринимаются, как успехи, скорее, наоборот. Баку, как умеет, пытается использовать свой шанс!", - резюмировал он.

Ранее посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева заявила, что французский бизнесмен Мартин Риан был задержан в Азербайджане 4 декабря, а затем арестован на четыре месяца по обвинению в "шпионаже".

В МИД Франции подтвердили факт содержания в тюрьме французского гражданина азербайджанскими властями с начала декабря и назвали задержание произвольным. В Париже призвали незамедлительно освободить гражданина Франции.