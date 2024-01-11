Четверг, 11 Января 2024 14:04

АрмИнфо.Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в Швейцарию. Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, там он 14 января примет участие в 4-й дискуссии по "украинской формуле мира".

Отметим, что дискуссии пройдут 14 января в Давосе. Об этом на заседании СБ ООН сообщила постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.

В МИД России уже успели раскритиковать данную инициативу, отметив ее неуместность "после бомбежек в Белгороде и Донецке".