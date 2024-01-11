Четверг, 11 Января 2024 14:03

АрмИнфо.По поручению премьер-министра Никола Пашиняна Служба государственного контроля РА начала проверки в Комитете градостроительства РА.

Как сообщает пресс-служба СГК, изучения проводятся в целях контроля за законностью и эффективностью использования государственных средств, выделенных на проектирование, авторский и технический контроль строительных работ ряда государственных образовательных, спортивных и культурных учреждений, построенных за счет средств государственного бюджета.

Объектами изучения являются:

- Новое типовое (модульное) здание средней школы в поселке Дехдзут Араратской области РА;

- Новый спортзал по тяжелой атлетике села Джарарат Армавирской области РА;

- Новый спортзал школы им. Э. Даштояна села Джанфида Армавирской области РА;

- Новый спортзал основной школы №23 им. адмирала Исакова> г. Ванадзор Лорийскза область;

- Новое здание средней школы в поселке Вагатин, Сюникской области РА.

Напомним, что глава Комитета градостроительства при правительстве республики Армен Гуларян и губернатор Лорийской области Арам Хачатрян были уволены решением кабмина 4 января. Согласно СМИ, решение было принято премьером после посещения Лорийской области 3 января с целью ознакомления с ходом реализуемых в общинах проектов, финансируемых правительством. Пашинян, знакомясь с состоянием построенных в школах Лорийской области спортзалов, остался крайне недоволен качеством построенных помещений. 5 января после визита в Армавирскую область должности решился также губернатор региона Эдвард Ованнисян.