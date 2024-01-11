Четверг, 11 Января 2024 13:47

АрмИнфо. Решением правительства Армении от 11 января глава укрупненной общины Армавир Давид Худатян назначен губернатором Армавирской области.

Напомним, что глава Армавирской области Эдвард Ованнисян (до этого председатель Комитета госдоходов РА) был освобожден от занимаемой должности 5 января, после визита премьера Никола Пашиняна в регион. Первой остановкой был населенный пункт Арагац, средняя школа имени Мехакяна, где были построены новый спортивный зал и актовый зал. В ходе визита были зафиксированы различные недостатки и проблемы. После увольнения Ованнисяна в СМИ появилась информация о том, что Пашинян хочет назначить губернатором Армавирской области своего крестного Давида Худатяна.