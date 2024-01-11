Четверг, 11 Января 2024 13:42

АрмИнфо.На площади Бастилии в Париже открылась фотовыставка <Нагорный Карабах: армянское наследие под угрозой>, в рамках которой экспонируются эксклюзивные фотографии культурных и исторических памятников Арцаха.

Организаторами выставки стали мэрия Парижа и католическая организация L'?uvre d'Orient. Об этом сообщает Посольство Армении во Франции.

Глава армянского дипкорпуса во Франции Асмик Толмаджя, выразив благодарность организаторам выставки за постоянную поддержку Армении и армянского народа, отметила, что проведение данного мероприятия является очередным проявлением солидарности.

Посол заметила, что после этнической чистки, осуществляемой азербайджанским режимом в Нагорном Карабахе, Азербайджан предпринимает шаги и для устранения следов многотысячелетнего присутствия армян, красноречивым свидетельствами чего являются церкви, монументы и памятники, изображенные на представленных фотографиях.

В этом контексте Толмаджян подчеркнула особую важность международных усилий по популяризации и сохранению армянского историко-культурного наследия Нагорного Карабаха.

На открытии выставки присутствовали также вице-мэры Парижа Арно Нгача и Карин Ролан, президент католической организации L'?uvre d'Orient Жан- Ив Толо, генеральный директор той же организации, Его Преосвященство Паскаль Гольниш и представитель Нагорного Карабаха во Франции Ованнес Геворкян.

Выставка будет открыта до 15 января.