Четверг, 11 Января 2024 13:42

АрмИнфо.У Азербайджана нет цели мирного сосуществования с Арменией. "Мирный договор" - это всего лишь простая манипуляция с целью сломить сопротивление народа Армении. Так кандидат исторических наук, тюрколог Варужан Гегамян прокомментировал вчерашнее интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева азербайджанским СМИ.

Эксперт констатировал, что в Азербайджане сейчас предвыборный этап, поэтому президент вражеской страны Алиев более открыто, чем обычно, говорит о своих текущих и будущих планах. В этом ключе политолог добавил, что вчера, 10 января, он около трех часов давал интервью журналистам азербайджанских СМИ.

"Это прекрасно организованное интервью стало, по сути, первым большим событием предвыборной кампании Алиева. Я подробно ознакомился с содержанием интервью и вот что выделил для вас: "Словами Алиева". Сразу скажу, что это фактически, логика и те пункты, которые лежат в основе так называемых "армяно-азербайджанских мирных переговоров"", - отметил Гегамян, предоставив 10 пунктов выводов по этому поводу.

По убеждению политолога, во-первых, в документе под названием "Мирный договор", если он будет подписан, граница и четкая территория между Арменией и Азербайджаном никак не будут упоминаться. "Следовательно, Азербайджан может нарушить его в любой момент, утверждая, что "нет границы, и соответственно нет пограничных нарушений". Документ ни о чем, но который полностью очищает Азербайджан от преступлений, совершенных в арцахском вопросе, и юридически закрывает его. Сдулось и невежество под названием "кадастровая бумага"", - заявил Гегамян.

Во-вторых, по словам эксперта, Азербайджан не покинет международно признанную территория Армении, оккупированную после ноября 2020 года (не менее 300 кв. км), также была еще раз доказана абсурдность идеи "зеркального отвода войск".

"В-третьих, Азербайджан делает все, чтобы подписать документ без посредника, чтобы в любой момент можно было его нарушить без лишней головной боли. Этот пункт не понравится тем, кто любит "будут международные гарантии" и "мир не позволит напасть на нас"", - добавил он.

В-четвертых, по его словам, Азербайджан не откроет границу с Арменией и продолжит полную блокаду Армении. "Поэтому, то же самое сделает Турция. Более того, на данный момент задача состоит в том, чтобы отрезать Армению от двух ее основных внешних маршрутов - в Грузию и Иран. Для этого они используют тему так называемых анклавов. Была еще раз доказана и абсурдность идеи "Перекрестка мира" ", - продолжил политолог.

Гегамян пятым пунктом отмечает, что Азербайджан исходит из утверждения, что Армения в настоящее время оккупирует 8 сел Азербайджана, 4 из которых находятся на самой границе, а остальные 4 находятся внутри границы (в виде "анклава"). "Азербайджан "не может смериться с этой ситуацией" и "сделает все, чтобы их освободить". Более того, Азербайджан настаивает на том, чтобы были предоставлены дороги, ведущие к анклавам, которые "должны быть населены азербайджанцами". Это мини-коридоры. Кстати, Алиев сообщил, что эта тема сейчас обсуждается в демаркационной комиссии. Она не является темой переговоров, а предметом обсуждений являются вопросы технической реализации условия Азербайджана", - заметил эксперт.

Более того, Гегамян добавил следующим пунктом, что Азербайджан требует коридор через Сюникскую область Армении, и ничего другого и всё это под соусом "беспрепятственного прохода". "Причем в очень специфическом месте, через Мегри, потому что это "самый короткий и удобный путь" в Нахиджеван. При этом Алиев намекнул, что в любой момент может пойти по этому пути с оружием", - добавил тюрколог.

Гегамян обратил внимание, Азербайджан признает тот факт, что его территориальные притязания к Армении стали возможными благодаря победе в Арцахе. "Алиев буквально говорит, что взятие Шуши позволило

ему открыть вопрос о Зангезуре. Трудно найти лучшее доказательство того, что Арцах был основным средством защиты Сюника и остальной Армении. Причем это было сказано устами врага", - продолжил он.

Вместе с тем, тюрколог считает, что Азербайджан сделает все, чтобы захватить в плен также президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. "Алиев об этом прямо сказал", - констатировал он.

Гегамян также обратил внимание, что на протяжении всего интервью Алиев использовал тюркские топонимы для всех районов Армении: "Иреван" (Ереван), "Западный Зангезур" (Сюник), "Истису" (Джермук) и др. "Он также отмечает, что если будет демаркация по карте, то следует обсудить вопрос принадлежности Еревана. Это одно из важнейших проявлений размерности Азербайджана, с помощью которой сейчас воспитывается азербайджанское общество", - добавил тюрколог.

Последним, пунктом Гегамян напоминает, что Азербайджан является одним из основных партнеров Евросоюза в плане поставок газа. По его словам, именно поэтому Азербайджан никоем образом не боится давления Запада, потому что этого не произойдет. Тюрколог добавил, что Азербайджану приходится вести умную игру с Россией, что и делается (даже посылая правильные сигналы Москве на уровне интервью).

"Были в интервью и другие интересные моменты, но именно эти 10 пунктов были основными, которые, собственно, и составляют пакет так называемых "армяно- азербайджанских" переговоров на данный момент. Выводы: у Азербайджана нет цели мирного сосуществования с Арменией. "Мирный договор" - это всего лишь простая манипуляция с целью сломить сопротивление народа Армении. Уступки по любому из этих пунктов приведут к новым требованиям со стороны Азербайджана и Турции, так же как уступки в вопросе Арцаха поставила под угрозу Сюник и Джермук", - резюмировал Гегамян.