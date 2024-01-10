Среда, 10 Января 2024 15:35

АрмИнфо. Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны, я уж не говорю о политической стороне вопроса. Об этом в беседе с АрмИнфо заявил бывший премьер-министр Армении, экс-спикер Национального Собрания Хосров Арутюнян, на просьбу прокомментировать распространяемые ложные утверждения о неправомерности пребывания на территории республики российских пограничников ввиду того, что договор, якобы, не был ратифицирован соответствующими органами страны.

Арутюнян признался, что лично, будучи премьер-министром Армении (1992-1993 гг - Ред.), подписывал этот документ. "И на тот момент действующий закон позволял правительству вводить в действие определенные договоры без ратификации парламента - это, во-первых. И, во-вторых, согласитесь, что премьер-министр не может и не обязан разбираться во всех юридических тонкостях. Для этого существует целый аппарат главы правительства",- отметил политик.

В этом ключе он констатировал, что этот вопрос в свое время изучали грамотные юристы, которые в случае чего предупредили бы его, что мол господин премьер - этот документ не может быть задействован, поскольку не прошел определенных процедур. "Такого мне не было сказано, и по сему, этот документ, подписанный мной, не противоречит законам, действующим в Армении в те времена, на момент подписания межгосударственного договора. С точки зрения правовой обоснованности документ полностью отвечает этим требованиям. Это первое", - отметил Арутюнян.

"Во-вторых, - продолжил экс-премьер -, если мне не изменяет память, к вопросу статуса пребывания российских пограничных войск на территории Армении возвращались еще в 1994 году. По его словам, и тогда был составлен и заключен договор, который прошел все необходимые процедуры для введения документа в оборот. Так что, если кому-то хочется разобраться в юридических основах статуса пребывания погранвойск РФ в Армении, они могут взять за основу, если не ошибаюсь, договор, заключенный в 1994 году. Во всяком случае, статус российских Погранвойск в Армении определяется не тем документом, который был подписан мной в 1992 году, а тем, который был заключен между Россией и Арменией позднее", - пояснил политик, еще раз подчеркнув, что тот документ, который он подписывал в 1992 году, полноправен и имеет полноценную юридическую обоснованность.

На уточнение, какую, по его мнению, цель преследуют подобного рода информационные вбросы, Арутюнян отметил, что эту версию ввел в оборот в социальных сетях совершенно случайный представитель НПО, которая никогда не имела никакого отношения ни к правительству, ни к политике. "Поэтому, я бы не стал обращать серьезного внимание на подобного рода вбросы, тем более, что статус пребывания российских Погранвойск на территории РА определяется договором между Арменией и Россией, прошедшим все необходимые процедуры", - подытожил политик.

Отметим, что в последний период, в армянском сегменте социальных сетей с определенной периодичностью начала тиражироваться информация о неправомерности пребывания российских пограничников на территории Армении.

Изначально большой текст на этот счет был опубликован на сайте НПО "Союз информированных граждан" под авторством Рузанны Авагимян, которая утверждает, что согласно пункту 5 Декларации о независимости, войсковые соединения других стран, их военные базы и сооружения могут размещаться на территории Республики Армения только по решению ее Верховного Совета (Парламента - Ред.).

Затем, эта информация, с определенной периодичностью, прокручивается на разных армянских телеграмм-каналах. Акцент делается на том, что парламент Армении никогда не ратифицировал договор о российских пограничных войсках на территории Республики Армения, а это означает, что деятельность российских пограничников как на армяно- иранской границе, так и на армяно-турецкой границе, а также в аэропорту "Звартноц", является незаконной, и последние не имеют права вместо пограничных войск СНБ Армении осуществлять проверку и выдачу паспортов граждан, пересекающих государственную границу Республики Армения.

Напомним, что основой для нынешнего пребывания в Армении российских пограничников является межгосударственный договор о статусе пограничных войск России на территории республики, заключенный в Ереване 30 сентября 1992 г.

Пограничное управление ФСБ РФ в Армении включает 4 пограничных отряда

- в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в Ереванском международном аэропорту "Звартноц". Содержание российских пограничников в Армении обеспечивается правительствами двух государств примерно поровну. В отличие от российской военной базы, где служат исключительно граждане России, в пограничных войсках РФ в республике имеют право служить и граждане Армении.