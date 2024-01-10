Среда, 10 Января 2024 15:17

АрмИнфо. "Мы верим в диалог. Демократия, дипломатия и диалог - вот те три слова, которые могу лежать в основе решения споров, нашему мнению". Об этом 10 января на пресс-конференции в Ереване заявил находящийся с официальным визитом в Ереване министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис, в ответ на вопрос, верят ли в Афинах в мир между Ереваном и Баку.

"Мы считаем, что заинтересованные стороны должны быть вовлечены в постоянный диалог. Полагаю, что представленный правительством Армении проект "Перекресток мира" очень реалистичное, стабильное и справедливый вариант решения проблемы. Считаем, что переговорный процесс должен четко отражать ряд ключевых вопрос. Должен быть четко определен процесс делимитации границы, дабы исключить проявление варварств в будущем. Обе стороны должны быть вовлечены в процесс, и полагаю, что есть реальный шанс достичь цели", - отметил греческий дипломат, указав на недопустимость применения силы.

Вместе с тем, в своем вводном слове он отметил, что Греция внимательно следит за ситуацией на Южном Кавказе. Боле того, он подчеркнул, что Афины оказали помощь нуждающимся в вследствие этих массовых варварских действий. (изгнание Азербайджаном армян из Нагорного Карабаха - ред).

"Греция опирается на основополагающие принципы и признает региональный суверенитет, считая, что мирную повестку нужно продвигать на краеугольных принципах. Греция исключает применение силы и агрессию, поощряет диалог", - подчеркнул министр, добавив, что Афины поддерживают положительные шаги, такие как двустороннее освобождение пленных и повышение доверия между сторонами.

"Надеемся на возобновление переговоров с целью достижения мира в этом регионе. Руководствующим принципом должно быть установление длительного и стабильного мир в регионе и налаживание дружеских отношений с соседями", - заявил греческий министр, еще раз подчеркнув важность, которую Греция придает нуждам депортированных из Нагорного Карабаха армян. Он отметил готовность помочь Армении как в гуманитарных программах, так и мирных процессах.

"Можете положиться на нас во всем", - заключил глава МИД Греции.