Среда, 10 Января 2024 15:14

АрмИнфо. В вопросе развития и углубления отношений Армении и ЕС предстоит пройти долгий путь. Об этом 10 января в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, в ответ на вопрос о будущем отношений между Ервеаном и Брюсселем.

"На столе ряд конкретных действий и программ, вытекающих из действующей программы CEPA и не только. Диалог продолжительный, и мы только что услышали заверения в готовности Греции содействовать. Мы, конечно, положимся на эти заверения. Со своей стороны, Армения интенсивно продолжает процесс демократических реформ в разных сферах, и мы уверены, что они в свою очередь приближают РА к Евросоюзу", - отметил глава МИД, напомнив о ряде контактов в течение прошлого года.

При этом он подчеркнул, что сегодня для Армении в сфере безопасности экзистенциальную важность имеет миссия ЕС. "Это фактор, обеспечивающий безопасность на границе с Азербайджаном, и это тема, которая нуждается в последовательном продолжении", - отметил Мирзоян, напомнив, что недавно ЕС принял решение увеличить и продлить мандат миссии. Он добавил, что армянская сторона приветствовала этот шаг.