Среда, 10 Января 2024 15:11

АрмИнфо. Развитие и углубление отношений Армении с ЕС важно не только с точки зрения повышения благосостояния Республики, но и потому, что это важно и для Европы. Об этом 10 января на пресс-конференции в Ереване заявил находящийся с официальным визитом в Ереване глава МИД Греции Йоргос Герапетритис.

"Армения важная часть Европы. Так было и исторически", - подчеркнул Герапетритис, добавив, что Афины будут принимать последовательные шаги в направлении развития двусторонних связей. В этом ключе он предложил не упускать момент, и развивать взаимодействие не только через EUMA (гражданская миссия ЕС в РА), но и посредствам других инструментов, которые будут запущены для Армении.

В качестве примера содействия он указал на подготовку к реализации жилищной

В этом ключе глава МИД Греции подчеркнул важность охраны армянского культурного наследия Нагорного Карабаха. По его словам, Афины намерены работать в этом вопросе в сотрудничестве с ЮНЕСКО.

"Греция однозначно выступает за сохранение христианских мест в Нагорном Карабахе, и хочет, чтобы мониторинговая миссия ЮНЕСКО была на местах и выявила потенциальные угрозы", - заявил министр, вновь подчеркнув готовность своей страны содействовать углублению отношений Еревана и Брюсселя.

"Греция всегда готова быть надежным партнером и искренне верит, что процветание может быть только с Европой", - подытожил он.