Среда, 10 Января 2024 12:12

АрмИнфо. Армения намерена стать участницей Соглашения о взаимодействии государств- членов СНГ по вопросам документирования лиц, подле жащих принудительной высылке. Комиссия Национального Собрания РА по внешним связям на заседании 10 января выдала положительное заключение по представленному правительством РА на ратификацию соответствующего документа.

Как отметила в своем выступлении заместитель министра внутренних дел РА Арпине Саркисян, соглашение подписано 8 июня 2023 года. Целью соглашения является создание эффективных механизмов сотрудничества в области документирования лиц, подлежащих принудительному выдворению. Соглашение определяет порядок взаимодействия сторон по вопросам предоставления удостоверений на возвращение лиц, подлежащих принудительному выдворению, не имеющих действующих документов, необходимых для идентификации и пересечения государственной границы. Речь в данном случае идет о предоставлении единого документа, действующего на территориях участников соглашения. Документ не затрагивает вопросы сотрудничества сторон в сфере реадмиссии и экстрадиции лиц по уголовным делам.

Соглашение подписали правительства Республики Армения (с оговорками), Республики Беларусь и Российской Федерации. По состоянию на 15 августа прошлого года документ не вступил в силу.