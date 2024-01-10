Среда, 10 Января 2024 11:59

АрмИнфо. МИД Франции потребовало от Азербайджана освободить задержанного в республике французского бизнесмена Мартена Риана (Martin Ryan). Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на ведомство.

В агентстве подчеркнули, что в МИД Франции подтвердили факт содержания в тюрьме французского гражданина азербайджанскими властями с начала декабря и назвали задержание произвольным. "Как мы уже имели возможность указать властям Азербайджана, мы считаем это задержание произвольным и требуем немедленного освобождения нашего соотечественника", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Франции.

Ранее посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева заявила, что французский бизнесмен был задержан в Азербайджане 4 декабря, а затем арестован на четыре месяца по обвинению в "шпионаже".

Как заявила Абдуллаева, посольство Франции в Баку было проинформировано об этом "вербальной нотой", и с тех пор Мартена Риана несколько раз посещали представители французского консульства.

Об аресте Мартина Риана ранее писали азербайджанские СМИ. Они называли Риана "одним из арестованных за шпионскую деятельность в Азербайджане в пользу Главного управления внешней разведки Франции". Азербайджанская служба госбезопасности ничего по этому поводу не сообщала, французские власти тоже не делали никаких заявлений о возможном аресте других французских граждан в Азербайджане по обвинению в шпионаже.

Мартена Риана арестовали в Азербайджане на фоне обострения отношений между Парижем и Баку.

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с резкими обвинениями в адрес Парижа после того, как во Франции объявили о поставке Армении систем ПВО. Алиев обвинил Париж в подготовке "почвы для новых войн в регионе".

Со своей стороны, Париж обвинил деятелей, связанных с Азербайджаном, в организации кампании манипуляций, направленной на подрыв репутации Франции в ее способности провести Олимпиаду 2024 года. В декабре напряженность между Парижем и Баку возросла после взаимной высылки дипломатов.

Отец задержанного Ришар Риан сообщил, что у него есть известия от сына. "Мы разговаривали с ним четыре раза, каждый раз по две минуты. Он сказал, что с ним хорошо обращаются и что он хорошо ладит со своим адвокатом", - рассказал он AFP. По его словам, Мартен Риан видит связь между своим делом и дипломатической напряженностью между двумя странами. Ранее он публично высказывался с проазербайджанскими заявлениями

Мартин Риан не признает себя виновным в шпионаже в Азербайджане.