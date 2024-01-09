Вторник, 9 Января 2024 18:30

АрмИнфо. Параджанов - это не кино. Это не коллажи. Это не инсталляции и не ассамбляж. Это в первую очередь свобода и красота мысли. Кто сумел распознать ее, услышать и увидеть, тот обречен следовать за прекрасным - другого пути нет.

Лично мой путь к прекрасному начался с прочтенного письма, написанного Сергеем Параджановым в декабре 1976 года во время его заключения в Перевальске (Луганская область, Украина) художнице Гаяне Хачатурян. Письмо экспонировалось в музее Маэстро у самого входа. После можно было не заходить в музей, не видеть всего того наследия, которое оставил нам режиссер в виде коллажей, живописи, графики, инсталляций, кукол. Можно было даже не смотреть его фильмы, которые оказали влияние на мировой кинематограф. Достаточно было его слов, мыслей и переживаний, изложенных в одном этом письме, чтобы понять какого масштаба человек Сергей Параджанов.

В этом письме Параджанов назвал себя виновником произошедшего: <И все было само по себе организовано мной самим, так как стиль моего существования напоминал <Пир во время чумы>. Надо платить кровью за то, что чувствуешь красоту растворения в друзьях и в познании удивительных тайн. Но это необходимо ощутить в любом возрасте, так как без этого можно было быть неполноценным художником. Есть еще девятый круг - лишений и каторг. Это удивительно и неизбежно. Мне кажется, что только сейчас я мог бы создать свой первый фильм>.

И сегодня исполняется 100 лет со дня его рождения. Наверное, феномен Параджанова все же в том, что и спустя век нам открываются новые грани его личности, мы слышим новые истории о нем, о его поступках, добродетели. Будто он продолжает жить, удивлять и играть с нами в свою игру, правила которой известны лишь ему одному. Помимо этого, Параджанов продолжает обогащать мировую культуру, ведь сегодня создаются многочисленные произведения искусства, вдохновленные красотой его видения и мысли.

100-летие Параджанова отмечают не только в Армении, но и в Грузии, где он родился и вырос, и в Украине, где состоялся как режиссер.

В Ереване день ознаменовался открытием памятника Сергею Параджанову авторства скульптора Ара Алекяна. Как было заявлено, статуя украсит площадь, прилегающую к запланированной <Аллее звезд>, что будет расположена у здания Дома кино. Площадь будет названа в честь фильма Сергея Параджанова <Цвет граната> (1968г., киностудия <Арменфильм> - ред.).

А пока работа Алекяна находится в Доме кино. Близкий друг Параджанова, фотограф Юрий Мечитов приехав по такому случаю из Тбилиси в Ереван, заметил, что <памятник отражает <сумасшествие Маэстро>, которое <очень трудно принять <официальщине>, очень трудно принять людям, которые в галстуках>.

<Ну это другой человек был, который вне закона, вне порядка, вне рамок. И я считаю, что он заслужил память, имя, и думаю, что самое главное, что он хотел сказать человечеству это то, что надо быть свободным. Вы понимаете, что это такое? Это ведь не просто сходить с ума. Это надо по-настоящему понять. У человека была лишь красота и свобода - которые он как-то соединял, а как соединял - я не знаю. Это надо уметь, надо быть Параджановым>, - сказал фотограф.

На вопрос, как, по его мнению, отнесся бы к памятнику сам Параджанов, Мечитов, вторя интонации и манерности режиссера, повернулся к его маталлической скульптуре и засмеявшись сказал: <Ой:ну что эти армяне:>. <Вы понимаете, он был очень критичный. Но понимал свою гениальность. Он все время ходил и говорил - я гений, я гений>, - с улыбкой вспоминает он.

По словам фотографа, Параджанов был таким человеком, которого надо было либо понять и следовать за ним, либо же обидеться и уйти. <Он мог обидеть очень легко. Мог сказать, что ты идиот, и ничего не понимаешь. Поэтому человек должен быть самокритичным и сказать <да, я ничего не понимаю> (смеется - ред.). Это первый шаг на пути к тому, чтобы что-то понять>, - рассказал он.

При всем этом он выразил сожаление, что уже более трех лет нет Завена Саркисяна - основателя Музея Параджанова, его друга и фотографа. <Он сделал все, чтобы музей состоялся. Я даже уверен, что если бы не Завен Саркисян, никакого памятника здесь бы не было, не было бы той памяти, которую он оставил через музей. А музей очень важная культурная часть Армении. Раньше людей возили на коньячный завод, с которого начиналась экскурсия. А сейчас она начинается с музея Сергея Параджанова. Поэтому я хочу сказать спасибо Завену>, - растрогавшись, сказал он.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо Юрий Мечитов отметил, что со временем грусть по случаю дня рождения Сергея Параджанова, да и вообще проходит. Грустить по Параджанову - это, как отметил Мечитов, сродни тому, как грустить из-за того, что умер Бах, Бетховен. Поскольку сложно говорить, что этих людей сегодня нет. <Такие люди, как Сергей Параджанов объединяют массу людей. Мы бы не разговаривали сейчас с вами без него. Значит, он столько такого чего создал, что сделал, что масса людей встречается, знакомятся, женятся, спят друг другом, потому что как-то случайно чудит Параджанов (смеется - Ред.)>, - поделился Мечитов.

Еще один друг Сергея Параджанова Нодар Вашакидзе на вопрос корреспондента АрмИнфо о том, как сложилась их дружба, отметил, что для этого не потребовалось много времени. Если Параджанов видел, что перед ним надежный человек, то уже ему ничего не было нужно. Отметив, что с Параджановым связаны лишь теплые и добрые воспоминания, Вашакидзе рассказал о трогательной истории, когда на панихиду его отца Сергей Параджанов пришел с конвертом, в котором было 100 рублей, хотя время было сложное, и с подарком для матери и сестры - два черных шарфа, оформленных в присущем режиссеру стиле. <Такие вещи не забываются>, - сказал он. О тяжелой болезни режиссера он доведался с письма, в котором Параджанов рассказал, что находится в больнице, спросив не мог бы он его навестить. В этой записке Маэстро нарисовал рака с большими щупальцами, тем самым давая понять, от какой болезни он мучается. Вашакидзе рассказал также, что когда посетил режиссера в Ереване в больнице, то Параджанов первым делом спросил его, не привез ли тот грузинского вина. Они оба знали, что это их последняя встреча.

Отметим, что в Доме кино по случаю 100-летия Параджанова открыта экспозиция работ Давида Галстяна <Джоконда. Преобразования>, которая будет работать до 16 января. Произведения Галстяна вдохновлены серией работ Параджанова <Фрагменты из жизни Джоконды> и созданы с помощью искусственного интеллекта.

Мероприятия по случаю дня рождения Сергея Параджанова будут проходить в течение всего года Ереване, областях страны, а также за рубежом - во Франции, Грузии, Украине.

Отметим, также, что в этом году 100-лет исполняется также следующим выдающимся армянским деятелям искусства - Шарлю Азнавуру и Валентину Подпомогову.