Вторник, 9 Января 2024 14:41

АрмИнфо. Судебное заседание в отношении заместителя председателя Республиканской партии РА Армена Ашотяна показало, что он - интеллектуальный, боевой лидер, действующий во благо Армении и Арцаха. Об этом на своей странице в Facebook написал член правления РПА, бывший вице-спикер Национального Собрания РА Эдуард Шармазанов.

По его словам, продление срока содержания под стражей Армена Ашотяна еще раз доказывает, что <светоч демократии> в лице премьер-министра РА Никола Пашиняна достиг новых высот. <Где Запад, когда в Армении попираются свобода человека и демократия? Защитники демократии, как дела? Помню, когда я был заместителем председателя Национального Собрания, вы настаивали на том, что недопустимо использовать задержание в качестве меры наказания. Почему бы вам не поговорить об этом? Или деятельность Ашотяна противоречит вашим планам? Ашотян беспокоит Никола? Он беспокоил, и будет беспокоить...>, - отметил Шармазанов.

Он добавил, что судебное заседание показало, что Армен Ашотян - интеллектуальный, боевой лидер, действующий во благо Армении и Арцаха на национально-государственном поле Армении. "Эта игра слишком длинная, и Никол, как и его спонсоры, в конечном итоге, отступят", - считает политик.

Напомним, что накануне Антикоррупционный суд под председательством судьи Ваге Долмазяна принял решение о продлении на три месяца срока содержания под стражей Армена Ашотяна. Для освобождения политика ранее поручились экс-президент Колумбии, председатель Центристского демократического интернационала Андрес Пастрана, бывший глава МИД Грузии Георгий Церетели, бывший спикер парламента Армении Хосров Арутюнян, ряд армянских депутатов и политиков.

Армен Ашотян был арестован на два месяца 16 июня 2023 года. Политик и бывший ректор Ереванского государственного медицинского университета Микаэл Нариманян обвиняются в присвоении имущества вуза в размере примерно $100 тыс. По материалам дела, они приобрели на средства университета коттеджи гостиничного комплекса "Цовасар" за завышенные суммы с последующими "откатами". В то время Ашотян был министром образования и науки и председателем совета попечителей Ереванского медицинского университета. Экс-министр и защита считают уголовное преследование политически мотивированным, объясняя это его оппозиционной деятельностью.