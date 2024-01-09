Вторник, 9 Января 2024 14:35

АрмИнфо. Армянская сторона 4 января ответила на предложения азербайджанской стороны по мирному договору. Есть согласие на проведение встречи комиссий по делимитации в конце января. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

При этом он выразил надежду, что в конце января эта встреча состоится. "Мы в течение двух недель ответили на предложения азербайджанской стороны. Сейчас мы ждем ответ Азербайджана. Мы также оцениваем динамику переговоров как положительную. Однако есть вопросы, относительно которых мы пришли к согласию во время устных переговоров, но увидели регресс в тексте по мирному соглашению. Ожидаем, что мирный договор будет приведен в окончательный вид как можно скорее. То, что есть на столе переговоров и что предлагает Армения, создают гарантии безопасности для Армении", - сказал он, при этом отказавшись указать, в каких же вопросах есть регресс, сославшись на переговорную этику.

На замечание, что оппозиция раскритиковала текст так называемого мирного договора, Григорян заверил, мирное соглашение, в случае подписания, будет полностью соответствовать интересам Армении. "Не может быть документа, противоречащего интересам Республики Армении, чтобы мы были готовы его подписать", - отметил он.

По его словам, цель переговоров - достичь мира между Арменией и Азербайджаном. "То, что находится на столе переговоров и что предлагает Армения, для Армении создают гарантии безопасности", -

сказал чиновник.

В ответ на замечание ведущего, что согласно армянской оппозиции, этим соглашением Азербайджан пытается закрепить, капитализировать то, чего достиг силой и так ли это, секретарь Совбеза ушел от прямого ответа, заверив, что цель соглашения создать условия для мирного сосуществования Армении и Азербайджана. "Ни Армения, ни Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу. И это важное условие для подписания мирного соглашения. И Армения движется по этому пути",

- заверил он.

Григорян добавил, что азербайджанская сторона устно утверждает, что принимает четыре принципа Республики Армения: суверенитет, юрисдикцию, взаимность и равенство. "Фиксирование этих четырех принципов означает отказ от любой идеи коридорной логики", - подчеркнул секретарь Совбеза Армении.

Говоря о территории Армении в километраже, Григорян вновь исказил суть Алма- Атинской декларации от 1991 года. По его заверению, Алма-Атинская декларация гласит, что постсоветские страны признают территориальную целостность друг друга в рамках административных границ Советского союза, что и было закреплено в Брюсселе в заявлении председателя Европейского совета. Меж тем, в действительности Алма- Атинская декларация гласит, что государства признают территориальную целостность друг друга в текущих границах - на момент подписания, и ни о каких 29 800 кв. км и речи в этой декларации нет.

Касаясь вопроса возвращения военнопленных и удерживаемых лиц, секретарь Совбеза отметил, что переговоры продолжаются и выразил надежду, что этот вопрос удастся решить до подписания мирного договора.

Он также вновь заговорил о необходимости зеркального отвода войск, проведения делимитации и демаркации границ по последним картам Генштаба СССР (1974-1978 гг).

На уточнение журналиста насколько реалистично подписание мирного соглашения в условиях, когда парламент Азербайджана принимает заявление о возвращении в "Западный Азербайджан" (в Республику Армения - ред.), армянский чиновник отметил, что подобные заявления противоречат мирной логике и представляют территориальные претензии в отношении РА (выше он заверял, что у сторон нет территориальных претензий друг к другу - ред.). "Мы ожидаем, что в Азербайджане больше не будет подобных шагов", - отметил он.

Говоря о целях визита американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ в регион, Григорян подчеркнул, что миссия визита Боно заключается в продолжении трехсторонних переговоров в Вашингтоне и активном продвижении вперед в процессе доработки и подписания мирного договора. "Кроме того, мы обсудили иные вопросы касательно армяно-азербайджанских отношений", - резюмировал секретарь Совбеза Армении.