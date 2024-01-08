Понедельник, 8 Января 2024 17:20

АрмИнфо. Как сообщает газета <Иравунк>, сегодня от сердечного приступа на 60- ом году жизни скончался многолетний главный редактор газеты, известный журналист и общественный деятель Ованес Галаджян.

Галаджян родился 2 декабря 1963 года в Ереване. В 1991 году Галаджян окончил факультет вычислительной техники Ереванского политехнического института, получив специальность инженера-электронщика, однако выбрал профессию журналиста. В 1989 году стал соучредителем, а затем и главным редактором газеты "Иравунк". С 1988 года был активным членом Союза <Конституционное право>.

Ованес был неординарной личностью, человеком с большой эрудицией и энциклопедическими знаниями. Хорошим и преданным другом. Он был журналистом от Бога.

Агентство АрмИнфо приносит свои глубокие соболезнования родным и близким Ованеса Галаджяна.