Понедельник, 8 Января 2024 17:07

АрмИнфо. Заместитель председателя партии Армянский национальный конгресс Левон Зурабян присоединился к группе лиц, выступивших гарантами в отношении находящегося под арестом вице-председателя Республиканской партии Армена Ашотяна.

В своем выступлении Зурабян отметил, что за последние 20 лет он, как и АНК постоянно критиковали РПА, которую представляет Армен Ашотян, в том числе, в коррупции, требуя от правоохранительных органов наказать коррупционеров самым суровым образом. Вице-председатель АНК заметил, что представляемая им партия, всегда выступали против применения

такой меры пресечения, как предварительный арест, считая это несправедливой формой силового давления и рассматривая это как политическое преследование со стороны властей.

Применение такой меры пресечения, как арест, можно рассматривать в таких случаях, как попытки свержения конституционного строя, разбойные нападения, которые напрямую связаны с общественной безопасностью. Однако в случае с Арменом Ашотяном речи об общественной безопасности вообще нет, и его нахождение на свободе не приведет к противодействиям в проведении свободного и справедливого судебного разбирательства.

Кроме того, как отметил Зурабян, очень важно разобраться действительно ли в основе разбирательства лежит идея борьбы с

коррупцией. В 2013 году фракция АНК в Национальном Собрании РА представила перечень преступных сделок, требуя должного расследования по каждой из них. Тогда к этой инициативе присоединился и нынешний премьер- министр РА Никол Пашинян. Однако, как отметил вице­председатель АНК, до сих пор никто из этого списка так и не предстал перед судом, а в ряде случаев дела были прекращены. <Настоящие грабители находятся за пределами страны, а Ашотян арестован по причине острой критики позиции властей>, - отметил Зурабян.