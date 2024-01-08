Понедельник, 8 Января 2024 10:01

АрмИнфо. По положению на утро 8 января, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. Об этом сообщает Спасательная служба Министерства внутренних дел РА.

Как отмечается в сообщении, до 15 февраля будет закрыт для проезда грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами и автобусов 38- 40-ой участок автодороги Ванадзор-Алаверди трассы М-6. Причина - проведение дорожно- строительных работ, на данном участке будет действовать объездная дорога через Ноемберян.

Закрыты также автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> в Арагацотнской области к крепости Амберд и озеру Кари. Перевал Варденяц труднопроходим для грузовых автомобилей, водителям рекомендуется использовать цепи противоскольжения.

По информации, полученной из МВД Грузии и Центра кризисного управления МВД России по Северной Осетии- Алания, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.