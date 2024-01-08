Понедельник, 8 Января 2024 09:59

АрмИнфо. С 8 по 10 января температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов. Об этом говорится в сообщении Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно источнику, с 8 по 9 января на территории республики ожидается погода без осадков. Осадки с туманом прогнозируются в большинстве регионах страны 10 января, а в некоторых районах - с 11 по 12 января. Осадки в виде снега ожидаются в горных районах, дождя и мокрого снега - в долинах и предгорьях. Ветер западный с порывами до 3-7 м/с, 8 января ожидается усиление порывов ветра до 14-17 м/с, 9-го - до 20-25 м/с.

В Ереване 8 и 9 января, а также 11 января ожидается погода без осадков. Осадки и туман прогнозируются 10 и 12 января. Температура воздуха в столице 8 января днем составит +9- +11, вечером - +3-+5, в ночь с 8 на 9 января - 0-+2.