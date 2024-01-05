Пятница, 5 Января 2024 18:29

АрмИнфо. Видение Армении по деблокаде региональных коммуникаций остается прежним: любое разблокирование инфраструктуры должно происходить под юрисдикцией и в рамках суверенитета той страны, на территории которой находится, а также на основе принципов равенства и взаимности. Об этом в ходе брифинга журналистам отметил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Он подчеркнул, что это основные принципы, в рамках которых Армения готова организовать процесс разблокирования региональных коммуникаций и работать в этом направлении.

"Мы продолжим работать над разблокированием коммуникаций в регионе в рамках предложенного правительством Армении проекта <Перекресток мира>. В случае разблокирования инфраструктуры на основе этих принципов, в регионе будет установлен мир и стабильность", - сказал Григорян, указав на необходимость работ также в направлении заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. В этой связи он придал важность тому, что позиции Армении и Ирана совпадают в вопросе деблокады.

Касаемо возможности облегченного сообщения между Азербайджаном и Нахиджеваном, секретарь Совбеза заметил, что это технические вопросы, которые могут обсуждаться после согласования вышеуказанных принципов.

"Армения выразила готовность работать в этом направлении. В случае согласования указнных принципов и публичного заявления об этом мы можем уже приступить к работе над упрощением механизмов", - подметил Григорян.