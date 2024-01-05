Пятница, 5 Января 2024 16:42

АрмИнфо. Защитник прав человека Анаит Манасян приняла бывшего заместителя председателя Европейского суда по правам человека Франсуазу Тюлькен и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Бельгии в Армении Эрика де Муйнка.

Согласно сообщению пресс-службы Омбудсмена, Омбудсмен представила гостям вопросы, касающиеся защиты прав лиц, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха. Манасян коснулась работ по сбору фактов, проведенных ею лично и Аппаратом, в ходе которой была получена информация о смерти, пытках, надругательствах над телами, увечьях и жестоком обращении с гражданскими лицами в результате азербайджанской агрессии, и других случаях, запрещенных международным правом.

Манасян сообщила, что данная информация была включена во внеочередной доклад защитника прав человека и представлена международным организациям и субъектам, имеющим мандат на защиту прав человека.

В свою очередь поблагодарив за прием, гости поздравили Анаит Манасян с членством Армении в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили возможные направления сотрудничества.-