Пятница, 5 Января 2024 15:04

АрмИнфо. Армения и Иран подтвердили приверженность в укреплении отношений и совместной работе по обеспечению мира и стабильности в регионе. Об этом стало известно по итогам визита министра экономики Армении Ваана Керобяна в Посольство Ирана в Армении.

Министр посетил дипкорпус ИРИ, чтобы выразить соболезнования народу Ирана и семьям пострадавших в результате теракта в иранском городе Керман.

В ходе встречи с послом и представителями Посольства была подчеркнута важность международного сотрудничества в контексте борьбе с терроризмом и обеспечения региональной безопасности.

"Мой визит в иранское посольство стал важным шагом, чтобы продемонстрировать поддержку Армении Ирану в трудный период, укрепив дружбу между двумя странами", - написал Ваан Керобян на своей странцие в Фейсбук.

Напомним, что 3 января во время поминальной церемонии в Иране, посвященной четвертой годовщине убийства генерала Касема Сулеймани, произошло два взрыва. По данным государственного информационного агентства IRNA, первый взрыв произошел в 700 метрах от места захоронения Сулеймани, а второй - в одном километре от мемориала, примерно через 15 минут.

В результате взрывов погибли как минимум 84 человека, еще более 200 человек пострадали при атаке.