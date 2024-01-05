Пятница, 5 Января 2024 11:12

АрмИнфо. Под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна 4 января состоялось заседание Инициативной группы партии "Гражданский договор". Об этом говорится на официальной странице партии в Фейсбук.

Согласно источнику, участники в ходе заседания обсудили вопросы идеологического характера, депутаты Эмма Палян и Тагуи Газарян представили доклады и ответили на интересующие вопросы членов партии.

Премьер-министр Пашинян выступил на заседании с речью.