Пятница, 5 Января 2024 11:09

АрмИнфо. Россия никоим образом не мешает нам предпринимать важные дипломатические усилия, которые, по нашему мнению, необходимы Армении и Азербайджану. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

В этой связи он подчеркнул, что США продолжат прилагать усилия.

На вопрос, когда вероятнее всего состоится встреча между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, Миллер, не конкретизируя, заметил, что Госдеп выступит с соответствующим объявлением, когда будет запланирована встреча между сторонами.

Напомним, что в декабре 2023 года посол РА по особым поручениям Эдмон Марукян анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана - Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова - в Вашингтоне в январе 2024 года. <На данный момент у нас нет окончательного и согласованного проекта мирного договора, готового к подписанию. Надеемся, что на предстоящей в январе встрече на уровне МИД, на которую дал согласие и Азербайджан, мы этот текст согласуем>, - сказал он.

Однако официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаден заявил, что договоренности о месте и дате предстоящей встречи министров иностранных дел нет.