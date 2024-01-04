Четверг, 4 Января 2024 12:12

АрмИнфо. В 2024 году фонд премиальных сотрудников мэрии Еревана будет увеличен до беспрецедентных масштабов - на 87%. Об этом говорится в сообщении фонда "Луйс", проанализировавшего утвержденный Советом старейшин столицы Армении бюджет текущего года.

Согласно источнику, бюджетом предусмотрено увеличение доходов города, что обусловлено, главным образом, увеличением местных налогов, сборов, в том числе, путем повышением их ставок, а также планируемым увеличением доходов от налога на имущество. В частности, планируется, что доходная часть Еревана в 2024 году составит 124,6 млрд драм, что на 19,5 млрд драм или на 18,6% превысит доходную часть бюджета города 2023 года. Кстати, в 2023 году первоначально утвержденные бюджетом доходы в размере 105,1 млрд драм, согласно пересмотренному плану, увеличены на 13,1%. Иными словами, по сравнению с пересмотренным планом на 2023 год, в 2024 г. ожидаемый рост общих доходов бюджета города составит 4,9% или 5,8 млрд драм.

Как считают авторы исследований, вызывает удивление тот факт, что несмотря на резкое повышение ставок платы за парковку, бюджетом 2024 года предусмотрено очень "скромные" поступления от данного вида выплат. "Складывается впечатление, что этот факт почти не был учтен в бюджете текущего года: либо он умышленно, "на всякий случай" был проигнорирован, чтобы избежать обвинений в пополнении бюджетных средств, либо из опасений, что резкое повышение ставок приведет к резкому сокращению количества припаркованных автомобилей. Не исключено, что в будущем из-за повышения данного вида сбора, если фактические доходы бюджета превысят запланированные, власти представят это как очередное "беспрецедентное" достижение в сборе доходов", - отмечают в фонде <Луйс>.

Авторы исследований напоминают, что необходимость резкого повышения ставок платы за парковку власти города обосновывают острой необходимостью <разгрузить> Ереван, особенно его центр, от автомобилей. Однако несомненно, что такому радикальному пути решения проблемы должен был предшествовать ряд приоритетных шагов. Более того, не исключено, что ожидаемые положительные результаты будут во многом нейтрализованы, и это изменение в конечном итоге будет иметь лишь фискальный эффект, что еще больше усугубить существующую серьезную социальную поляризацию общества", - подчеркивают авторы исследований.

Они также выразили обеспокоенность резким увеличением ставок местных налогов. Исследование бюджетных программ показывает сокращение объемов финансирование ряда важных градостроительных проектов на фоне увеличения ассигнований на реализацию второстепенных проектов. В частности, ассигнования на проект <Праздничное оформление> увеличатся в 3,1 раза по сравнению с бюджетом 2023 года и составят 123,9 млн драм. Планируется также беспрецедентно нарастить объемы фонда вознаграждения. Размер премий и специальных выплат в бюджете 2024 года увеличится на 86,6% по сравнению с 2023 годом и превысит соответствующие ассигнования бюджета 2022 года более чем в 2,8 раза.

Планируется, что в 2024 году дефицит столичного бюджета составит 0,3 млрд драм против 0,4 млрд драм в бюджете 2023 года. Кстати, в 2023 году дефицит был запланирован на уровне 11,3 млрд драм, тогда как за девять месяцев прошлого года был фактически зафиксирован профицит в 0,4 млрд драм. "Проблемы, существующие на национальном уровне бюджетного планирования, более выражены и глубоко проявляются в случае бюджетного планирования города Еревана. Отклонение между плановым и фактическим объемом слишком велико. Более того, отчеты об исполнении бюджета показывают, что очень часто в результате планового пересмотра утвержденных объемов бюджета отклонение от фактической суммы увеличивается, а не уменьшается. В этом смысле скептицизм относительно выполняемости бюджета столицы Армении 2024 года не лишен оснований", - говорится в сообщении фонда "Луйс".