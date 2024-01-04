Arminfo.info



 Четверг, 4 Января 2024 12:12
Александр Аванесов

В 2024 году премии сотрудников мэрии Еревана увеличатся на 87% - фонд "Луйс"

В 2024 году премии сотрудников мэрии Еревана увеличатся на 87% - фонд "Луйс"

АрмИнфо. В 2024 году фонд премиальных сотрудников мэрии Еревана будет увеличен до беспрецедентных масштабов - на 87%. Об этом говорится в сообщении фонда "Луйс", проанализировавшего утвержденный Советом старейшин столицы Армении бюджет текущего года.

Согласно источнику, бюджетом предусмотрено увеличение доходов города, что обусловлено, главным образом, увеличением местных налогов, сборов, в том числе, путем повышением их ставок, а также планируемым увеличением доходов от налога на имущество. В частности, планируется, что доходная часть Еревана в 2024 году составит 124,6 млрд драм, что на 19,5 млрд драм или на 18,6% превысит доходную часть бюджета города 2023 года.  Кстати, в 2023 году первоначально утвержденные бюджетом доходы в размере 105,1 млрд драм, согласно пересмотренному плану, увеличены на 13,1%. Иными словами, по сравнению с пересмотренным планом на 2023 год, в 2024 г.  ожидаемый рост общих доходов бюджета города составит 4,9% или 5,8 млрд драм.

Как считают авторы исследований, вызывает удивление тот факт, что несмотря на резкое повышение ставок платы за парковку, бюджетом 2024 года предусмотрено очень "скромные" поступления от данного вида выплат. "Складывается впечатление, что этот факт почти не был учтен в бюджете текущего года: либо он умышленно, "на всякий случай" был проигнорирован, чтобы избежать обвинений  в пополнении бюджетных средств, либо из опасений, что резкое повышение ставок приведет к резкому сокращению количества припаркованных автомобилей. Не исключено, что в будущем из-за повышения данного вида сбора, если фактические доходы бюджета превысят запланированные, власти представят это как очередное "беспрецедентное" достижение в сборе доходов", - отмечают в фонде <Луйс>.

Авторы исследований напоминают, что необходимость резкого повышения ставок платы за парковку власти города обосновывают острой необходимостью <разгрузить> Ереван, особенно его центр, от автомобилей. Однако несомненно, что такому радикальному пути решения проблемы должен был предшествовать ряд приоритетных шагов. Более того,  не исключено, что ожидаемые положительные результаты будут во многом нейтрализованы, и это изменение в конечном итоге будет иметь лишь фискальный эффект, что еще больше усугубить  существующую серьезную социальную поляризацию общества", - подчеркивают авторы исследований.

Они также выразили обеспокоенность резким увеличением ставок местных налогов. Исследование бюджетных программ показывает сокращение объемов финансирование ряда важных градостроительных проектов на фоне увеличения ассигнований на реализацию второстепенных проектов. В частности, ассигнования на проект <Праздничное оформление> увеличатся в 3,1 раза по сравнению с бюджетом 2023 года и составят 123,9 млн драм. Планируется также беспрецедентно нарастить объемы фонда вознаграждения. Размер премий и специальных выплат в бюджете 2024 года увеличится на 86,6% по сравнению с 2023 годом и превысит соответствующие ассигнования  бюджета 2022 года более чем в 2,8 раза.

Планируется, что в 2024 году дефицит столичного бюджета составит 0,3 млрд драм против 0,4 млрд драм в бюджете 2023 года. Кстати, в 2023 году дефицит был запланирован на уровне 11,3 млрд драм, тогда как за девять месяцев прошлого года был фактически зафиксирован профицит в 0,4 млрд драм.  "Проблемы, существующие на национальном уровне бюджетного планирования, более выражены и глубоко проявляются в случае бюджетного планирования города Еревана. Отклонение между плановым и фактическим объемом слишком велико.  Более того, отчеты об исполнении бюджета показывают, что очень часто в результате планового пересмотра утвержденных объемов бюджета отклонение от фактической суммы увеличивается, а не уменьшается. В этом смысле скептицизм относительно выполняемости бюджета столицы Армении 2024 года не лишен оснований", - говорится в сообщении фонда "Луйс".

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
США включили Азербайджан в список стран особого наблюдения за серьёзные нарушения свободы вероисповедания и проявления нетерпимости
Армения и Иран подтвердили приверженность укреплению отношений и совместной работе по обеспечению мира и стабильности в регионеАрмения и Иран подтвердили приверженность укреплению отношений и совместной работе по обеспечению мира и стабильности в регионе
Никол Пашинян выразил соболезнования премьер-министру Японии в связи с разрушительным землетрясением, унесшим жизни нескольких десятков людейНикол Пашинян выразил соболезнования премьер-министру Японии в связи с разрушительным землетрясением, унесшим жизни нескольких десятков людей
В Арагацотне пройдет Фестиваль духовной музыкиВ Арагацотне пройдет Фестиваль духовной музыки
Глава Следкома: В рамках 44-дневной Арцахской войны уголовные дела возбуждены в отношении 99 офицеровГлава Следкома: В рамках 44-дневной Арцахской войны уголовные дела возбуждены в отношении 99 офицеров
Аргишти Кярамян: В результате военной агрессии Азербайджана 19-20 сентября 2023 года в отношении Нагорного Карабаха погибло 223 человекаАргишти Кярамян: В результате военной агрессии Азербайджана 19-20 сентября 2023 года в отношении Нагорного Карабаха погибло 223 человека
Под председательством Никола Пашиняна состоялось первое заседание правящей партии Под председательством Никола Пашиняна состоялось первое заседание правящей партии "Гражданский договор"
Мэтью Миллер: Россия никоим образом не мешает дипломатическим усилиям США в урегулировании отношений Армении и Азербайджана Мэтью Миллер: Россия никоим образом не мешает дипломатическим усилиям США в урегулировании отношений Армении и Азербайджана 
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Новогодние выходные надо восстановить - экономистНовогодние выходные надо восстановить - экономист
Резолюции ГА ООН, принятые по инициативе Туркменистана, опубликованы на сайте ООНРезолюции ГА ООН, принятые по инициативе Туркменистана, опубликованы на сайте ООН
В 2024 году премии сотрудников мэрии Еревана увеличатся на 87% - фонд В 2024 году премии сотрудников мэрии Еревана увеличатся на 87% - фонд "Луйс"
Министр: Армения рассчитывает работать с Бельгией над дальнейшим углублением партнерства с ЕСМинистр: Армения рассчитывает работать с Бельгией над дальнейшим углублением партнерства с ЕС
Представители Омбудсмена Армении совершили внеплановый визит в УИУ <Армавир>Представители Омбудсмена Армении совершили внеплановый визит в УИУ <Армавир>
Пашинян выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью людей в результате теракта в КерманеПашинян выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью людей в результате теракта в Кермане
Температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусовТемпература воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов
На границе Армении и Грузии произошло землетрясение - СС МВД РАНа границе Армении и Грузии произошло землетрясение - СС МВД РА
На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги - МВД РАНа территории Армении есть закрытые автомобильные дороги - МВД РА
Фонд развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив поздравит детей из Арцаха с Новым годомФонд развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив поздравит детей из Арцаха с Новым годом
В иранском городе Керман совершен теракт - сообщается о десятках погибшихВ иранском городе Керман совершен теракт - сообщается о десятках погибших
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Депутат: Армения предала иерусалимских армян и армянские интересыДепутат: Армения предала иерусалимских армян и армянские интересы
Российский сенатор: Узнал о кончине замечательного человека - Георгия Арташесовича Тер-ГазарянцаРоссийский сенатор: Узнал о кончине замечательного человека - Георгия Арташесовича Тер-Газарянца
Армения беспрепятственно может пользоваться иранскими портами Чабахар и Бендер- Аббас - посол ИРИАрмения беспрепятственно может пользоваться иранскими портами Чабахар и Бендер- Аббас - посол ИРИ
Создание экстерриториального коридора на территории Армении не имеет ничего общего с международным правом - посол ИранаСоздание экстерриториального коридора на территории Армении не имеет ничего общего с международным правом - посол Ирана
Глава МИД Ирана развеял опасения по поводу радиоактивного загрязнения реки Аракс со стороны Мецаморской АЭСГлава МИД Ирана развеял опасения по поводу радиоактивного загрязнения реки Аракс со стороны Мецаморской АЭС
Армения является для Индии стратегически важным и надежным партнером на Южном Кавказе - посолАрмения является для Индии стратегически важным и надежным партнером на Южном Кавказе - посол
Президент Ирана едет в ТурциюПрезидент Ирана едет в Турцию
На территории Армении есть  закрытые дороги - Спасательная служба МВДНа территории Армении есть  закрытые дороги - Спасательная служба МВД
Арман Татоян обвинил ОТА в посягательстве на национальную идентичность армянского народа и моральные основы армянской государственностиАрман Татоян обвинил ОТА в посягательстве на национальную идентичность армянского народа и моральные основы армянской государственности
Глава МИД Армении выразил соболезнования Японии в связи с разрушительным землетрясениемГлава МИД Армении выразил соболезнования Японии в связи с разрушительным землетрясением
Командующий Европейским командованием США совершил визит в АрмениюКомандующий Европейским командованием США совершил визит в Армению
Казахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ  - Токаев о событиях января 2022 годаКазахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ  - Токаев о событиях января 2022 года
Армянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфиреАрмянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфире
Центры обслуживания и продаж Team Telecom Armenia в предпраздничные и праздничные дни будут работать по специальному графикуЦентры обслуживания и продаж Team Telecom Armenia в предпраздничные и праздничные дни будут работать по специальному графику
Телекоммуникационная компания Team Telecom Armenia подвела итоги 2023 годаТелекоммуникационная компания Team Telecom Armenia подвела итоги 2023 года
Кузен экс-министра обороны Грузии задержан в Армении по делу о колл-центрахКузен экс-министра обороны Грузии задержан в Армении по делу о колл-центрах
Левон Азизян: Климатический фон в Армении будет иметь негативные последствия в контексте водных ресурсовЛевон Азизян: Климатический фон в Армении будет иметь негативные последствия в контексте водных ресурсов
Посол: Россия не отклоняется от своих союзнических обязательств перед АрмениейПосол: Россия не отклоняется от своих союзнических обязательств перед Арменией
Вопрос с анклавами может быть решен в рамках процесса делимитации и демаркации границ - министрВопрос с анклавами может быть решен в рамках процесса делимитации и демаркации границ - министр
Полковник ВС Армении: Достойный мир - цель всех нас!Полковник ВС Армении: Достойный мир - цель всех нас!
Посол России: Внешняя политика Армении серьезно корректируетсяПосол России: Внешняя политика Армении серьезно корректируется
Посол Армении в США приняла участие в приеме, организованном госсекретарем СШАПосол Армении в США приняла участие в приеме, организованном госсекретарем США
В 2023 году, по сравнению с 2018-м, финансирование физической культуры и спорта Армении выросло на 479% - ПашинянВ 2023 году, по сравнению с 2018-м, финансирование физической культуры и спорта Армении выросло на 479% - Пашинян
На новогодние праздники на территории Армении ожидается погода без осадков, но температура воздуха понизитсяНа новогодние праздники на территории Армении ожидается погода без осадков, но температура воздуха понизится
Роберт Кеннеди-младший пообещал в случае своего избрания президентом США решить проблемы Армении и АрцахаРоберт Кеннеди-младший пообещал в случае своего избрания президентом США решить проблемы Армении и Арцаха
Возвращение народа к достойной жизни тоже подпадает под идею реванша - оппозиционерВозвращение народа к достойной жизни тоже подпадает под идею реванша - оппозиционер
Католикосат Великого Дома Киликийского выражает поддержку Армянскому патриархату Иерусалима в вопросе поместья Католикосат Великого Дома Киликийского выражает поддержку Армянскому патриархату Иерусалима в вопросе поместья "Коровий сад"
Российские миротворцы останутся в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года - глава МИД АзербайджанаРоссийские миротворцы останутся в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года - глава МИД Азербайджана
Миссия наблюдателей ЕС провела патрулирование в приграничном селе Хачик
Группа лиц в черных масках напала на поместье Группа лиц в черных масках напала на поместье "Коровий сад" в армянском квартале Иерусалима - есть пострадавшие среди представителей общины
Судья Конституционного суда РА подал в отставку - спикерСудья Конституционного суда РА подал в отставку - спикер
Pour toi Armenie: Музыка Азнавура привела известного ливанского певца Гассана Яммина в АрмениюPour toi Armenie: Музыка Азнавура привела известного ливанского певца Гассана Яммина в Армению
Серж Саргсян о роспуске Арцаха главой государства: Таких прецедентов не было и не может бытьСерж Саргсян о роспуске Арцаха главой государства: Таких прецедентов не было и не может быть
Армянское Общество Красного Креста направит свыше 4 млрд драм на помощь арцахским беженцамАрмянское Общество Красного Креста направит свыше 4 млрд драм на помощь арцахским беженцам
Байрамов: В 2024 году Баку и Ереван возобновят очные контакты для обсуждения вопросов нормализации отношенийБайрамов: В 2024 году Баку и Ереван возобновят очные контакты для обсуждения вопросов нормализации отношений
Двое бывших директоров и главбух МЦ <Ереван> обвиняются в неуплате налогов в особо крупном размереДвое бывших директоров и главбух МЦ <Ереван> обвиняются в неуплате налогов в особо крупном размере
Новогоднее чудо в Ширакской области – Деды Морозы из Америи в гостях у арцахских детейНовогоднее чудо в Ширакской области – Деды Морозы из Америи в гостях у арцахских детей
Подарочные карты на приобретение бытовых товаров для арцахских семей от агентства Подарочные карты на приобретение бытовых товаров для арцахских семей от агентства "Мы - наши горы"
Азербайджан ждет ответа Армении на ее комментарии по последним проектам предложений мирного соглашения  - АмирбековАзербайджан ждет ответа Армении на ее комментарии по последним проектам предложений мирного соглашения  - Амирбеков
Читать больше



Эксперты
Политтехнолог: требования Баку об отказе армянской стороной от реванша являются нонсенсомПолиттехнолог: требования Баку об отказе армянской стороной от реванша являются нонсенсом
Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результатуПолитолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату
Политолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнераПолитолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнера
В переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном по мирному договору сложилась турбулентная ситуация - политолог В переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном по мирному договору сложилась турбулентная ситуация - политолог 
Беженцы и граждане: о тонкостях процесса предоставления статуса жителям АрцахаБеженцы и граждане: о тонкостях процесса предоставления статуса жителям Арцаха
Читать больше
Комментируемые
Казахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ  - Токаев о событиях января 2022 годаКазахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ  - Токаев о событиях января 2022 года
Армянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфиреАрмянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфире
"Страна для жизни": Арест Рубена Варданяна - это месседж всему армянскому миру и пощечина всему цивилизованному миру
"ГД" посчитал невозможным выполнение условий меморандума о сотрудничестве с блоком "Баласанян" в  Гюмри - депутат
Текущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха  - дипломатТекущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха  - дипломат
Ереван и Баку выступили с совместным заявлением, в котором разделили мнение об  исторической возможности для достижения мира в регионеЕреван и Баку выступили с совместным заявлением, в котором разделили мнение об  исторической возможности для достижения мира в регионе
Ален Симонян: Вернуться арцахцы на родину или нет - это уже вопрос времениАлен Симонян: Вернуться арцахцы на родину или нет - это уже вопрос времени
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 годаВыборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года
Премьер Армении: все то, что связано с отсутствием институциональных механизмов, не может считаться справедливостьюПремьер Армении: все то, что связано с отсутствием институциональных механизмов, не может считаться справедливостью
Ардшинбанк в четвертый раз признан Банком года в Армении по версии журнала The BankerАрдшинбанк в четвертый раз признан Банком года в Армении по версии журнала The Banker
Политолог: в регионе Южного Кавказа должен быть баланс между несколькими государствами путем формирования статуса-квоПолитолог: в регионе Южного Кавказа должен быть баланс между несколькими государствами путем формирования статуса-кво
Экс-глава Минюста Армении: Повышение платы за парковку в Ереване антиконституционно и незаконноЭкс-глава Минюста Армении: Повышение платы за парковку в Ереване антиконституционно и незаконно
Профессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитямиПрофессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитями
Эксперт: проект <Перекресток мира> или все то, что под ним подразумевается, в полной мере не реализуемЭксперт: проект <Перекресток мира> или все то, что под ним подразумевается, в полной мере не реализуем
Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результатуПолитолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату