Среда, 3 Января 2024 17:07

АрмИнфо. Армения предала иерусалимских армян и армянские интересы. Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат парламента РА от оппозиционной фракции "Айастан" (Армения), дашнакцакан Гегам Манукян.

"5-6 января, когда уже накануне дня Святого Воскресения многие люди обратят свой взор на Иерусалим, на Свято-Воскресенский собор, они даже не заметят, что после предательства Арцаха, Армения совершила второе предательство - в условиях угрозы господствующего присутствия Армянская Апостольская Церковь на Святой Земле - величайшей силы армянского народа в мировой духовной и политической жизни", - отметил оппозиционер.

Он обратил внимание, что ни рейды, ни нападения израильских экстремистов на имущество, собственность, права и присутствие армян Иерусалима, Армянского Патриархата Иерусалима, инертное отношение еврейского государства ни в коей мере не стали поводом для беспокойства Министерства иностранных дел Армении.

Манукян привлек внимание на то, что официальный Ереван хранит каменное молчание: не было ни осуждения, ни дипломатического шага, ни ответа.

"Та же Франция выражала свою озабоченность устами своего дипломата. Меж тем в нашем дипломатическом корпусе были только мелкие внутриполитические игры для своенравного ребенка, когда в угоду прихоти правящего "Гражданского договора" Мисак Баласанян, назначенный послом в такую важную страну, как Ирак лишь 4 сентября уже 29 декабря 2023 года был отозван.

Многовековое присутствие армян в Иерусалиме - это потенциал армянства, наша уникальная и решающая глобальная роль, особенно в таких неспокойных региональных условиях. На мировых площадках Республика Армения была принята во внимание из-за арцахского фактора и присутствия армян в Иерусалиме. Арцах предан властями Армении, иерусалимские армяне преданы, Первопрестольный является объектом враждебного нападения на Родине", - добавил дашнакцакан.

В заключение он обратил внимание, что сегодня пришла печальная весть о кончине в возрасте 90 лет члена Иерусалимской Конгрегации Св. Акопянц, старшего служителя Армянского Патриархата Иерусалима, арх. Ширваняна. "Естественно, никаких слов соболезнования от аппарата Верховного "не комиссара" Диаспоры мы не услышим", - подытожил Манукян.

Отметим, что армянский квартал Иерусалима уже которых раз подвергается нападкам со стороны радикальных групп в Израиле. Все это происходит на фоне молчания израильских властей, которые на право и на лево жалуются в антисемитизме. Последний подобный вопиющий акт произошел 28 декабря. Тогда более трёх десятков вооруженных людей в масках вторглись на территорию "Коровьего сада", совершили насильственные действия, в результате которых священнослужители Патриархии и члены местной армянской общины получили различные телесные повреждения.

Данные действия осудили французского консульство в Израиле и Первопрестольный Эчмиадзин, Киликийский Католикосат ААЦ.

Отметим, что Армянский Патриархия сдала в аренду израильской компании на 99 лет часть армянского квартала старого города Иерусалима. Армянская община Иерусалима выступила против данной сделки, организовав несколько акций протеста. 1 ноября текущего года глава канцелярии Иерусалимской Патриархии ААЦ отец Аган Гогчян сообщил, что Армянский Патриархат Иерусалима направил письмо компании Xana Gardens Ltd, в котором сообщает, что расторгает договор от 8 июля 2021 года относительно поместья "Коровий сад" в Армянском квартале Старого города в Иерусалиме.

После этого начали совершаться атаки на армянский квартал и представителей армянской общины. Данные действия израильских переселенцев были подвергнуты осуждению со стороны МИД Франции и России. МИД Армении хранит гробовое молчание по этому поводу, и делает вид, что ничего не происходит.

"Коровий сад" расположен на исторической горе Сион, в юго-западном углу Армянского квартала Иерусалима. Еще в ноябре 2021 года Высший духовный совет при Первопрестольном Эчмиадзине обсудил вопрос аренды поместья "Коровий сад" Иерусалимского Армянского Патриархата и призвал отменить это решение.